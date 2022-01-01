Забыли о парикмахерах: 10 мужчин с невероятно длинными волосами – интересные фото

Редко когда можно встретить мужчин со столь роскошными волосами. Они годами не ходили к парикмахерам, чтобы отрастить эффектные шевелюры. Только посмотрите на них!

Герои нашей подборки опровергают мифы, что длинные волосы не подходят мужчинам. Это просто смешно. Думаем, если бы у каждого была возможность отрастить похожие шевелюры, то сейчас большинство ребят ходило бы с такими прически. Хотя ухаживать за этой красотой ой как нелегко!

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С длинными волосами можно делать что угодно

Фото reddit Desaturating_Mario

Мило!

Фото reddit Niticat

Вау!

Фото reddit Individual_Piano9507

Парень отращивал его несколько лет

Фото reddit _Trying_To_Be_Better

Волнистые длинные волосы – это вау!

Фото reddit tommytwotymes

Крутое фото!

Фото reddit PixelRuzt

Два года – и вот такие волосы

Фото reddit InvaderKush

Брутально

Фото reddit SeatOk6224

Ого!

Фото reddit Grownupjob

Круто!

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Фото reddit CamionDeCamote