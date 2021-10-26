Захотели приключений: пара продала дом и путешествует с 3 детьми по стране

Родители трех дочерей выставили на продажу дом, купили фургон и теперь путешествуют по Великобритании, обучая девочек самостоятельно, без школы. Говорят, что хотят "больше свободы и меньше правил".

Карри и Бен Леппьер, которые вместе дают консультации по улучшению отношений, после карантина решили кардинально изменить жизнь. Они продали свой дом в графстве Глостершир, Англия, и оборудовали всем необходимым фургон на колесах. Вместе с ними в долгое путешествие отправились и 9-летняя Флоренс, 6-летняя Иден и 3-летняя Уиллоу.

Читайте также Воспоминания о лете: игристые вина SHABO Special Edition и сезонные фрукты

Девочки получают образование в путешествиях

Даже в их родном городе девочки не ходили в школу, а получали домашнее образование. Это позволяет им самостоятельно выбирать предметы и изучать только то, что им нравится, а не следовать стандартной программе.

Дочери супругов не ходят в школу, а учатся дома / Фото Daily Mail

Такой нетрадиционный подход к образованию стал весомым аргументом в их решении начать путешествовать:

Я учу девочек дома, Бен – самозанятый онлайн-тренер, а я помогаю ему вести бизнес. Итак, для нас все замечательно сложилось. Мы поняли, что можем работать и учить детей, где бы мы ни были,

– рассказывает Карри

Семья путешествует так с начала года. И хотя в фургоне гораздо меньше места, чем было в их доме, родители признаются, что дочери стали меньше ссориться, а вся семья сблизилась.

С начала путешествия дочери стали меньше спорить / Фото Daily Mail

Семья стала проводить больше времени вместе / Фото Daily Mail

Они видят преимущества для дочерей в таком "кочующем" способе жизни: "Дети очень довольны. Это означает, что в их жизни нет стресса, и мы можем наблюдать, как они развиваются через свои природные таланты".

В фургоне на колесах есть все необходимое

Комфортно разместиться такой большой семьей в одном фургоне – задача не из легких, но Карри и Бену Леппьер это удалось. В помещении есть вся необходимая мебель, небольшая кухонная зона, компактный душ и туалет. А для девочек есть даже отдельный столик для обучения.

Интересно Нашла в подвале: девушка вышла замуж в свадебном платье, которому уже 60 лет

В одной части фургона разместили детские кровати: односпальная и двухъярусные кровати, которые раскладываются и используются в качестве дивана и обеденного столика. В другой части – импровизированная гостиная, где раскладывается двуспальная кровать супругов. Интерьер им семейного гнездышка простой, но очень уютный.

В фургоне есть все необходимое для комфортной жизни / Фото Daily Mail

Хотя иногда им сложно организовать быт, а Карри и Бену часто не хватает времени только для двоих, однако они не променяли бы путешествия на жизнь в доме:

Лучше всего в жизни в фургоне – это ощущение приключений и то, что у нас есть больше свободы. Это не для всех, но нам нравится,

– говорит Карри

Семья много времени проводит вместе, а по вечерам они часто сидят у уютного костра. Признаются, что дочерям такой образ жизни нравится гораздо больше, чем они ожидали.

Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO

Семья проводит время на природе у костра / Фото Daily Mail

Родители и не надеялись, что их дочери будут так довольны путешествием / Фото Daily Mail