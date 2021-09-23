Заменил черно-белые полосы: дизайнер создал на улицах Лондона красочные пешеходные переходы

Дизайнер Инка Илори заменил привычные черно-белые полосы пешеходных переходов в центре Лондона на смелые оттенки синего, оранжевого, розового, фиолетового и зеленого. Такое удивительное перевоплощение художник сделал для нынешнего Лондонского фестиваля дизайна.

Проект под названием "Соедините Лондон вместе" призван принести радость тысячам людей, которые ежедневно ходят по улицам города. Также он является частью туристической кампании Let's Do London, которую возглавляет мэр Лондона Садик Хан с целью поддержки творческого и гостеприимного сектора города после пандемии.

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Красочные пешеходные переходы

В целом Илори разрисовал 18 пешеходных переходов. Часть из них художнику помогали перевоплощать студенты-дизайнеры Лондонского университета искусств.



Красочные полосы вместо черно-белых / Фото dezeen

Узор состоит из красочных линий, разделяющих желтые круги. Именно такой Илори видит силу связи между окружающими людьми. Говорит, что во время трансформации переходов он думал об отношениях, которые ему удалось наладить с друзьями и соседями за последние 18 месяцев.



Художник хочет подарить больше радости лондонцам / Фото Инки Илори

Художник надеется, что яркие цветные полосы помогут лондонцам чувствовать себя счастливыми снова и снова даже несмотря на вызовы COVID-19.

Мы все еще находимся в условиях пандемии, но стараемся выходить из нее медленно. Я хочу заставить лондонцев почувствовать, что они действительно могут снова прожить свою жизнь,

– отметил дизайнер.



Инка Илори с мэром Лондона Садиком Ханом / Фото Инки Илори

Другие работы дизайнера

Подобные мотивы являются общей темой в творчестве Илори. Летом прошлого года на одной из улиц Лондона дизайнер создал красочное произведение искусства с надписью: "Лучшие дни приближаются, я обещаю". Эта работа была выполнена в поддержку Национальной службы здравоохранения Великобритании, действия которой направлены на борьбу с коронавирусом.

Как отмечал тогда художник, это сообщение стало для него терапевтом и давало ему надежду в моменты паники, когда казалось, что конец этого кошмара никогда не наступит.



Красочное произведение дизайнера Илори / Фото dezeen

В 2019 году дизайнер объединился с архитекторами и создал Дворец цветов. Форма и колористика павильона была разработана на основе традиционного африканского текстиля, что присутствует в Лагосе, а также на британских рынках, где есть большая нигерийская община.



Дворец цветов / Фото dezeen

В подобной цветовой гамме и орнаментальной композиции Илори разработал коллекцию предметов домашнего обихода. Ассортимент ограниченного тиража содержал, в частности, коврики, подушки, керамическую посуду и скатерти рядом с более неожиданными утилитарными вещами, такими как меламиновые подносы, кухонные полотенца и эмалированные тазы.



Коллекция предметов домашнего обихода, разработанная Илори / Фото dezeen



Привычные мотивы, которые использует Илори / Фото dezeen