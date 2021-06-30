У каждого аромата – свое предназначение. Поэтому если вы чувствуете, что попали в психическую рутину, психолог и парфюмер объясняют, какие парфюмерные ноты следует искать, чтобы вызвать чувство счастья.

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Как запахи могут влиять на эмоции людей

Запахи вызывают у людей разные чувства и эмоции.

Запах – это примитивный путь к лимбической системе. Эта часть мозга участвует в наших поведенческих и эмоциональных реакциях, что противоречит логике и осознанным мыслям. Я использую запах, чтобы помочь своим клиентам переписать хорошие привычки и отказаться от плохих,

– объясняет психолог и тренер из руководства доктор Перпетуа Нео.

По ее словам, запах имеет силу "короткого замыкания", или даже сопротивления человека чувствовать себя хорошо.

Французский парфюмер Фрэнсис Куркджян добавляет, обоняние у человека является наиболее инстинктивным из пяти чувств. Несмотря на то, что запахи нематериальны, однако они способны вызывать положительные эмоции, такие как счастье и радость.

Запахи говорят непосредственно к нашему эмоциональному мозгу, минуя фильтр сознательной мысли и взаимодействуя непосредственно с нашими закопанными эмоциями и скрытыми воспоминаниями,

– отмечает мастер ароматов.

Ароматы вызывают индивидуальные эмоции

Эксперты отмечают, что запахи являются очень субъективными, а их эффект может отличаться. По словам доктора Нео, для некоторых людей аромат скошенной травы делает их счастливыми, тогда как для других может вызвать болезненные приступы. Именно поэтому поиск набора запахов является индивидуальным делом каждого.

Поскольку обоняние уникально у каждого из нас, мало шансов, что чувство счастья или даже радости, страха, печали и покоя, которое создаются запахом, будет возникать и в других,

– объясняет французский парфюмер Куркджян.

Но несмотря на то, что нет универсального запаха, существуют определенные ярлыки ароматов, которые могут помочь найти путь к состоянию блаженства. Чтобы отыскать тот, который будет питать ваше тело и ум, доктор Нео предлагает экспериментировать с различными запахами.

А для тех, кто готов начать свое сенсорное путешествие, врач перечислила 5 лучших нот, которые могут предложить комфорт и облегчение, а также другие соответствующие преимущества.

Цитрус

Доктор Нео объясняет, цитрусовые ароматы могут снизить уровень стресса и повысить настроение. Исследование ученых из Японии показало, что люди, которые нюхали японский цитрусовый плод юдзу, становились счастливее до 30 минут.



Цитрусовые / Фото pexels

Мята

Семейство мяты приносит ощущение свежести. Трудно не чувствовать себя более живым, нюхая мяту, особенно с учетом того, как она попадает в нос,

– объясняет врач.



Мята / Фото pexels

Лаванда

Лаванда приносит ощущение покоя и помогает почувствовать себя приземленным, говорит доктор Нео. Когда вы слишком много думаете и теряетесь в вихрях своей головы, этот аромат может помочь вернуться "обратно на землю". Он также обеспечит ощущение безопасности в своем теле и одновременно улучшит настроение.



Лаванда / Фото pexels

Розмарин

Аромат розмарина является целебным и питательным и заставляет чувствовать себя начеку. По словам врача, этот запах улучшает память, поэтому не зря древние греки носили розмариновые гирлянды, чтобы лучше запоминать.



Розмарин / Фото pexels

Роза

Роза, а также иланг-иланг и жасмин, будут очень полезными для женщин, которые хотят объединить свою женскую энергию.



Роза / Фото pexels