Как загадать желание на Новый 2022 год, чтобы оно сбылось: 5 популярных методов

Новогодний вечер – одно из самых праздничных и атмосферных событий года. Именно в это время царит сказочная и чрезвычайная аура. И малыши, и взрослые верят в чудо и загадывают желание, которое должно сбыться в следующем 2022 году.

Еще совсем немного, и в нашу дверь постучит Новый 2022 год. По восточному календарю на смену Белому Металлическому Быку придет Голубой Водяной Тигр. Интересно, что его "правление" наступит не сразу с началом нового года, а только с 1 февраля 2022 года и продлится до 21 февраля 2023 года. Все это из-за нюансов восточного календаря: там смена эпох зависит от лунного цикла. Но как бы то ни было, главной стихией года будет вода.

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Чего ожидать с 2022-го? Тигр – могучее, отважное и очень непредсказуемое животное. Поэтому будьте уверены, что год станет еще тем интересным испытанием. По прогнозам, это замечательное время, чтобы начать что-то новое: сменить профессию, освоить полезные навыки, найти для себя особенное хобби. 2022 год будет прекрасным для всех нас, ведь Тигр будет помогать двигаться вперед и покорять новые вершины. Но есть один нюанс! Главное – не лениться, а действительно усердно работать над своими мечтами.

Конечно, будет много ошибок – год не будет столь спокойным. Астрологи говорят, что в этот период Тигр специально готовит нам испытания, чтобы мы могли стать сильнее. Поэтому ни в коем случае не бойтесь проблем. Вы их однозначно решите!

Тигр любит смелых и авантюрных, а именно такие люди часто получают желаемое. Так что усердно работайте над собой! Тогда это время будет для вас особенно успешным.

А чтобы 2022 год был точно одним из самых особенных в вашей жизни, мы поделимся несколькими оригинальными способами, как загадать желание в новогоднюю ночь, чтобы оно обязательно сбылось!

Как загадать желание на Новый 2022 год

Пепел в игристом вине

Этот уникальный и экстравагантный способ уже проверили многие. Пока часы бьют полночь, вам нужно написать свою мечту на листе бумаги, поджечь его с помощью свечи, смешать пепел в бокале игристого вина и выпить до последнего 12 удара. Лучше заранее подготовить готовый лист и карандаш, чтобы не делать все наспех!

Осуществите свою мечту в 2022 году / Фото Unsplash

12 месяцев – 12 желаний

Еще один способ осуществить мечту – написать 12 разных желаний на 12 отдельных бумажках. Обычно это нужно делать после полуночи. Написав все пожелания, сверните их и положите под подушку. На следующее утро закройте глаза и выньте один из листов. То желание, которое на нем написано, сбудется в 2022 году! Но внимание: чтобы желание исполнилось, нужно ложиться спать до 3 часов ночи, пока ночь молодая. Считается, что после этого времени начинается утро и магия исчезает.

Придумайте целых 12 желаний / Фото Unsplash

Очаровательная баночка

Если одного желания мало, то этот метод – для вас. Так вы можете загадать неограниченное количество. Ритуал проходит в последнюю неделю перед Новым годом или 31 декабря. Нужно подготовить обычную банку и положить в нее листики с написанными желаниями, а также веточки от елки, конфетти, обертки от конфет – все новогоднее и блестящее, что есть под рукой. Баночку можно оформить красиво.

Когда куранты пробьют полночь, закройте банку и напишите на ней: "Не открывать до 2023 года". В течение этого времени желания, закупоренные там, будут сбываться. Вы сами убедитесь, когда прочтете все, что написали год назад.

Баночка, которая поможет осуществить желание / Фото Unsplash

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2022 – год благосостояния

Это способ загадать желание материального достатка. Если в будущем году вы хотите получить финансовую стабильность и карьерный рост, вам следует подготовить маленькие сумки. Количество мешков должно быть равно последним двум цифрам будущего года. Например, на 2022-й у вас должно быть 22 сумочки.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно

В каждый мешок положите несколько вкусностей, например, фрукты или конфеты. Когда куранты бьют полночь, молча загадывайте желание. Затем выйдите на улицу и отдайте сумки первым незнакомым людям, которых увидите. Вы должны искренне желать им богатства и процветания в новом году, чтобы желание сбылось.

Пожелайте себе хорошего благополучия в 2022 году / Фото Unsplash

Прыгай выше

Этот интересный способ идеально подходит для семьи или друзей. Пока часы бьют полночь, вам нужно прыгнуть как можно выше и загадать самое заветное желание. Основная хитрость состоит в том, что оно должно быть кратким, чтобы успеть прошептать его во время прыжка.

Один прыжок может изменить вашу жизнь​ / Фото Pixabay

Как загадывают желание на Новый год в разных странах

США

Каждый год сотни тысяч людей со всего мира встречают Новый год на Таймс-Сквере в Нью-Йорке. Все наблюдают за хрустальным шаром, который при отсчете спускается с 23-метровой высоты. А в первую же секунду нового года со всех сторон начинают выстреливать конфетти (wishfetti). Это не обычные бумажки, а письменные пожелания, которые люди пишут в специальном пункте на Duffy Square.

К этой волшебной традиции можно присоединиться виртуально: напишите в твиттере или инстаграмме свое послание с хештегом #confettiwish, и ваша бумажка тоже попадет в этот особый водопад пожеланий!

Только посмотрите на эту красоту: смотрите видео

Италия

В Италии есть интересная традиция с виноградом. При отсчете нужно съесть 12 виноградин и загадать свое желание под бой курантов. Местные жители верят, что этот ритуал поможет в следующем году: даст семье благополучие, хорошее везение, успех и крепкое здоровье. Интересно, что в магазинах даже бывают специальные наборы для этого ритуала. Красивая традиция: и желание загадаешь, и вкусненький виноград попробуешь!

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Германия

Эта традиция особенно понравится детям! Немцы, можно сказать, буквально врываются в Новый год. С началом боя курантов они вылезают на кресла, диваны, а особенно авантюрные люди даже на столы, и загадывают желание. После последнего удара компания дружески спрыгивает на землю, встречая праздник!

Потом все обнимаются и поздравляют друг друга с Новым годом. Местные верят: чем громче праздник – тем успешнее будет следующий год. Интересная традиция, но главное – не испугать соседей громким приземлением!

Чем громче отпразднуете – тем лучше будет следующий год / Фото Unsplash

Шотландия

У местных жителей есть красивая семейная традиция. Вся родня собирается у камина или просто у костра и мысленно отправляет туда весь негатив, который был в прошлом году. Впоследствии все загадывают желание, а вместе с последним ударом курантов главный член семьи открывает двери дома и прогоняет все неприятности, случившиеся с ними в прошлом году.

Огонь прогонит все плохое с прошлого года / Фото Unsplash

Корея

У корейцев свой взгляд на этот процесс. Здесь нужна серьезная выдержка! По мнению местных жителей, нужно загадывать желание на рассвете после Нового года. Как только появляются первые солнечные лучи – сразу мысленно это делаем. В такой особый момент все послания обязательно сбудутся. Поэтому, если забыли о желании под бой курантов, то веселимся всю ночь и ждем прекрасного рассвета!

Загадайте желание на рассвете / Фото Unsplash

Итак, загадывайте желание правильно, и тогда оно непременно сбудется! Но главное – верьте, что все задуманное реализуется.