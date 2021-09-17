Жена устроила забастовку мужу из-за домашних обязанностей: чем это закончилось

Девушка решила на несколько дней полностью прекратить убирать и стирать дома. Таким экспериментом она хотела показать мужу, как много сил и времени на это тратит. Все из-за наглого заявления ее возлюбленного.

Во время одной из бесед муж тиктокерши Джейли начал ее убеждать, что домашние обязанности лежат на нем: "Он клянется Богом, что только он убирает. Посмотрим", – сказала девушка перед началом своей недельной забастовки. Специально она создала страницу в тиктоке, где ежедневно показывает результаты эксперимента.

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Первый день

Уже в первый день она увидела кучи грязного белья в корзине, которое никто не собирался стирать, разбросанную на полу обувь и принадлежности для бритья мужа на столе: "Нет, это не уборка, и это не уборка", – комментирует девушка.

Женщина устроила мужу забастовку из-за того, что он не убирает / Скриншот с тиктока @wifestrike

Второй день

Джейли заметила, что мужчина помыл туалет, но не притронулся к белью, пятна на поверхностях так и остались без внимания, а разбросанной обуви на полу только прибавилось: "Если он оставил их для меня, чтобы я убрала, то нет, сэр" – предупредила жена.

А еще, удивилась девушка, он не смог даже правильно повесить туалетную бумагу в ванной.

Женщина устроила мужу забастовку из-за того, что он не убирает / Скриншот с тиктока @wifestrike

третий день

Этот день она описала фразой: "Все, что я прошу сделать, он делает наполовину". Она показала грязное бельё, которое продолжало накапливаться в корзине, беспорядок в туалете и прачечной, а также сравнила, какой чистой остается раковина после нее, и какой хаос – после мужа.

Мужчина оставляет дома настоящий хаос / Скриншот с тиктока @wifestrike

При этом за все разбросанные вещи любимый сбрасывал ответственность на их малыша, мол, это он создает беспорядок: "Я не сдержалась и убрала в некоторых комнатах", – призналась Джейли.

Четвертый день

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"Забастовка должна продолжаться!" – подписала видео экспериментатор. Она заметила, что мужчина наконец взялся поменять постель, но поленился надеть новую – и спал на подушках без наволочек.

А ванна стала выглядеть еще более захламленной, ведь ее любимый сделал первый шаг к стирке: перенес часть вещей из корзины прямо на пол у стиральной машины.

Мужчина поленился надеть наволочку на подушку / Скриншот с тиктока @wifestrike

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Пятый день

Во второй половине недели девушка наконец заметила какой-то прогресс. Он наконец сложил вещи у своей раковины и убрал в туалете – там стало намного чище и опрятнее.

Однако он продолжал держаться подальше от стирки: снова оставив гору грязного белья в корзине и не постирал даже части одежды, которая все еще валялась у стиральной машины.

Хотя в ванной стало чисто, однако грязное бельё так и осталась / Скриншот с тиктока @wifestrike

Шестой день

В конце недели она подтвердила свою догадку: стирать вещи оказалось самой сложной вещью для ее партнера. Ведь грязные вещи так и остались не стираные, а диван почти не видно из-под кучи белья. Кроме того, он совершенно забыл о мусоре: "Я попросила этот мусор вывезти в субботу, и он все еще здесь", – отметила девушка.

Больше всего мужчина боялся стирки / Скриншот с тиктока @wifestrike

Прожив неделю в таких условиях, Джейли решила и дальше продолжать свою забастовку, ведь проблему они так и не решили. За эти 6 дней каждое ее видео посмотрели десятки тысяч пользователей, а одно даже набрало более 1,6 миллиона просмотров. Вы можете посмотреть его здесь:

Впрочем, тиктокерша призналась, что некоторое улучшение она уже заметила, и что он наконец начал понимать всю сложность работы по дому: "Я поняла, что я не одна такая молча убирала за мужем, ведь он буквально забывает, что оставил беспорядок", – рассказывает Джейли.

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Она и дальше продолжает снимать похожие видео, ведь ее эксперимент нашел отклик у аудитории. Большинство пользователей были просто поражены беспомощностью ее мужа: