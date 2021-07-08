Жена забавно поймала мужа на измене: ей помогло видео в тиктоке

Американка давно подозревала своего мужа в неверности, но он все тщательно скрывал. Раскрыть измену помог один счастливый случай: она вовремя зарегистрировалась в тиктоке.

Произошло все несколько месяцев назад на рождественских выходных. Жена по имени Анна была вынуждена уехать в командировку: она работает в армии, где ее могут вызвать на сборы в любой момент. Муж же решил, что получил "зеленый свет" на гулянки аж на 14 дней: он позвонил своей любовнице, с которой крутил роман определенное время.

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Доверяйте своей интуиции. Мы с мужем, с которым скоро расстаемся, ссорились из-за одной и той же девушки на протяжении нескольких месяцев. Каждый раз он отвечал мне: "Ты сумасшедшая, ты даже не знаешь, о чем говоришь, ее здесь нет". И все таком духе, – объяснила женщина.

Анна немного заскучала на работе, поэтому решила установить себе приложение тикток, чтобы немного "убить" время. Удивительно, но на первом видео, которое предложила соцсеть, была любовница мужа.

Блогерша Анна / Скриншот тикток anabanana5820

"На первом же видео, что забавно, потому что я ни за кем не следила, была ее страница в тиктоке. И тогда я поняла, что они провели вместе все рождественские выходные", – рассказала Анна в следующих видео.

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Жена попросила своих друзей зайти на несколько минут и поглядеть возле дома. Они прислали ей фотографию автомобиля любовницы, который был припаркован вблизи. А потом, по возвращении, Анна нашла косметику и одежду любовницы.

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Женщина не смогла простить такое: она решила разойтись с мужем. К слову, это уже будет третий развод для него.

Видео Анны просмотрели более 2 миллионов раз. Пользователи тиктока были удивлены от такой истории: