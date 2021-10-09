Жена забавно призналась о беременности: муж плакал, а людям было противно
Источник:тикток joshandlisa
Жена попыталась нестандартно рассказать мужу о своей беременности. Она приготовила интересный сюрприз, который удивил любимого. А вот люди были в шоке от того, что женщина сделала с тестом на беременность.
Супруги Лиза и Джош опубликовали видео особого момента на своей странице в тиктоке. Правда, пользователи соцсети были неприятно поражены. По их мнению, это было очень-очень негигиенично. Ведь женщина сунула тест на беременность в мороженое и предложила попробовать его мужу, который сидел рядом с подругой семьи.
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Забавно, но сначала Джош не хотел мороженого. Он пошутил, что от него сразу станет холодно.
– Разве я просил мороженое? Ты же знаешь, что от него "стынет" мозг.
– Да, но попробуй! Оно того стоит.
Муж сначала не увидел теста на беременность / Скриншот тикток joshandlisa
Через несколько секунд Джош таки добрался до теста с двумя полосками. Его реакцию стоит увидеть! Ведь они вместе так долго этого ждали.Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты за бокалом красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO.
Видео такого сладенького сюрприза посмотрели более 13 миллионов раз. Однако многих людей удивил один нюанс:
- Ты же ходила с этим тестом в туалет...
- Это отвратительно.
- Если кто-нибудь спрячет тест в мое мороженое, чтобы рассказать о беременности, то я перестану общаться с этим человеком.
- Это же негигиенично.