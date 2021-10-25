Женщина ехала 9 часов, чтобы встретиться с парнем: на нее ожидал неприятный "сюрприз"

Женщина потратила 9 часов, чтобы приехать к парню, с которым встречается на расстоянии. Она даже взяла с собой детей, но потом сильно разочаровалась. Бойфренд оказался еще тем хитрецом.

Пара встречалась уже год, но в начале отношений парень переехал из Атланты во Флориду. Поэтому любимая раз в месяц приезжала к нему и гостила в течение двух недель. Впрочем, последняя встреча оказалась роковой: об этом женщина рассказала в нескольких видео в своем тиктоке yummyyamsssss.

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Женщина приехала довольно поздно – в час ночи. Она вложила детей спать и пошла в душ: там поняла, что парень ей изменял.

Когда я открыла шкафчик в ванной, то увидела там розовую зубную щетку. В другом отсеке были женские средства для ухода за телом... А я знаю, что он не пользуется женским лосьоном, – рассказывает блогерша.

Женщина попыталась выяснить, откуда у парня появились эти вещи. Тот сначала сказал, что они всегда были у него дома. Хотя впоследствии начал доказывать, что щетку и средства для ухода принес его друг. Блогершу не удовлетворил этот ответ: она начала собираться домой.

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В конце концов парень признался, что закрутил роман с любовницой, которая ожидает от него ребенка. К тому же оказалось, что он ожидает от нее ребенка. Женщина была шокирована: она 9 часов ехала к нему, чтобы узнать об измене.

Другого выхода не было – я ушла от него. Это шок, потому что мы встречались целый год. Он был практически как отчим для моих детей, – завершила рассказ блогерша.

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