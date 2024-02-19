Сложно даже принимать душ: как живет женщина с аллергией на воду

Кимберли Миллс – одна из около 100 людей на планете, которая имеет аллергию на воду. Любой контакт с ней сразу вызывает у девушки раздражение, и лекарств против этого в мире не существует.

Даже ежедневная гигиена может приносить Кимберли немалый дискомфорт. Впрочем, сейчас она уже научилась ухаживать за собой даже с такой необычной аллергией.

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Как ухаживает за собой женщина, которая имеет аллергию на воду

Обратите внимание! Этот материал носит исключительно общеинформационный характер и не может быть основой для предоставления медицинских заключений или рекомендаций по применению диеты. Если вам нужны такие рекомендации – обратитесь к врачу.

Когда Кимберли было 12 лет, то у нее диагностировали аквагенную крапивницу – аллергию на воду. Она рассказала, что во время любого контакта с водой, даже с собственным потом, на коже появляется раздражение, которое чешется и печет. К сожалению, в мире не существует лекарств, которые помогали бы побороть аллергию на воду.

После многих лет борьбы с аллергией, в ноябре 2023 года, у Кимберли случился анафилактический шок. Она оказалась в больнице, где ей объяснили, как правильно ухаживать за собой с таким заболеванием.

Мне приходится ограничивать любые контакты с водой. Врачи запретили мне контакт дольше 5 минут, потому что иначе – это может угрожать жизни,

– объяснила девушка.

Ким рассказала о редкой аллергии на воду: смотрите видео

Так, Ким пьет таблетки от аллергии и только после этого она может принять душ. Хотя лекарства и предотвращают появление крапивницы, однако зуд никуда не исчезает. Уже через 3 – 4 минуты возникает раздражение кожи, что сигнализирует – пора выходить из душа. Чтобы вымыть волосы, Ким использует крепкие перчатки, шампунь, кондиционер, средство от ожогов кожи, средство от головной боли и успокоительные.

Ким рассказала, что раньше ходила лысой, ведь вымыть волосы было очень сложно. Женщина носила парики, которые позволяли ей иметь эффектный внешний вид. Однако и их ношение также вызывало раздражение – кожа под париком потела и возникала крапивница.

В ежедневном уходе Ким не избегает полностью воды. Она моет руки, посуду, проводит влажную уборку, однако перед этим всегда принимает лекарства.

Как женщина борется с раздражениями

Ким подчеркнула, что аллергия на воду не приносит ей страданий. Она призналась, что это лишь вызывает дискомфорт, но и с ним можно бороться. Так, девушка ждет около 2 часов, пока пройдет раздражение кожи. Потом Ким наносит спреи и лосьоны от зуда – эти средства дают ощущение прохлады и успокаивают кожу после контакта с водой.

В общем, женщина использует около 20 различных средств для тела и лица, чтобы на коже не возникало крапивницы после контакта с водой. К счастью, у женщины нет никаких негативных реакций на питьевую воду. Иногда у нее возникает тошнота, но она быстро проходит.

. В мире зарегистрировано всего около 100 случаев аллергии на воду. Среди таких людей есть и дети. К примеру, подросток в Аризоне не может плакать, поскольку слезы у него вызывают раздражение.