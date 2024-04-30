Вместо духов во флаконе – животные: женщина создает мистические украшения и обереги

Эмили Ульцеус из Нью-Йорка имеет очень необычное хобби. Женщина изготавливает из костей и тушек животных украшения, элементы декора и обереги.

Чтобы создавать такие украшения, Эмили приходится держать морозильную камеру с телами мертвых животных. Интересно, что такие аксессуары нравятся пользователям сети, и женщина продала уже тысячи таких элементов декора.

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Необычные обереги из тел животных

40-летняя Эмили Ульцеус ранее работала в исследовательском центре, где анализировала образцы умерших существ. Женщина также использовала традиционные методы таксидермии для изготовления чучел животных, которые затем появлялись на различных выставках. Однако многие экземпляры так и не оказывались на столе для исследований, а накапливались в морозильной камере.

Что такое таксидермия Таксидермия – это отрасль естествознания на пересечении зоологии, музеологии (музейного дела) и искусства, связана с изготовлением чучел коллекционных образцов животных.

Тогда Эмили решила, что надо бороться с "расточительством". Поскольку женщина имела некоторые знания, как работать с тушками животных, то начала использовать их в искусстве – создавать из них украшения, элементы декора и брелоки.

Я должна была найти им какое-то применение, иначе их бы выбросили. Но я не могла позволить им исчезнуть. Для меня это способ отдать дань памяти животным, какими они были при жизни. Теперь вместо того, чтобы гнить, они навсегда останутся красивыми и уважаемыми,

– объяснила Эмили.

Изделия Эмили – это тушки животных в стеклянных банках, флаконов из-под духов, брелоки, а также украшения из костей. Сейчас женщина уже открыла собственный магазин, в котором продает необычные аксессуары. Некоторые из них, как говорит Эмили, также могут служить оберегами. Цены на необычные изделия колеблются от 30 до 500 долларов.

К слову, клиентов на экзотические изделия немало. Эмили уже продала тысячи брелоков, украшений и оберегов. Среди популярных товаров в магазинчике женщины: маленькие животные, набитые внутри "глобусов", лампочка-угорь, мумифицированная птица какаду и даже пустая бутылка из-под ликера, в которой теперь живет мертвый ковровый питон.

Женщина создает обереги и украшения из тушек животных / Фото из инстаграма @mixed_mamas_creations

Эмили постоянно показывает свои изделия в сети и отмечает, что ни одно животное не пострадало. Женщина объяснила, что все животные погибли раньше. Какие-то экземпляры она получает в зоомагазинах, какие-то – у владельцев экзотических животных.

Все животные проходят химическую консервацию музейного качества, поэтому будут храниться всю жизнь. Около половины моей работы состоит из услуг сохранения домашних животных. Я люблю животных, и это лишь один из способов почтить их,

– отметила Эмили.

Магазин, в котором Эмили продает необычные товары ручной работы, продолжает развиваться. К тому же личная страница мастера также набирает поклонников – за ее деятельностью следят более 34,6 тысячи пользователей.