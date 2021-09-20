Женщина эффектно уволилась с работы в супермаркете: забавное видео

Работница одной из сетей супермаркетов в США настолько устала от своей работы, что решила грандиозно освободиться. Она сказала все, что думает, прямо в супермаркете в громкоговоритель.

Девушка по имени Бэт проработала в отделе электротехники в течение 5 лет. Она рассказала о тяжелых условиях труда в супермаркете. Но это было только начало.

​Интересно Более 100 винных брендов вместе: как в Киеве проходил фестиваль вина BE WINE International Show

Внимание всем покупателям. Меня зовут Бэт, я из отдела электротехники. Я проработала в этом супермаркете почти 5 лет. И могу сказать, что каждый здесь перерабатывают и каждому здесь не доплачивают деньги, – обратилась ко всем посетителям Бэт.

После этого девушка жестко наехала на руководство супермаркета. По ее словам, они ужасно относятся к подопечным и постоянно угрожают увольнением. А старшим работникам вообще здесь очень сложно.

Каждый раз, когда у нас случались проблемы, нам говорили, что незаменимых людей нет... Также компания очень плохо относится к старшим работникам. Вам не стыдно так общаться со своими коллегами? Надеюсь, что вы не разговариваете так со своей семьей, – продолжила Бэт.

Что может быть лучше спонтанной вечеринки с лучшими друзьями? Драйвовая музыка, зажигательные танцы и игристое от SHABO, которое искрится в бокале – и невероятный праздничное настроение обеспечено! Выбирай игристое на любой вкус в

В конце ролика девушка жестко заявила, что она увольняется. К слову, буквально за несколько дней видео набрало почти 190 тысяч просмотров. Люди преимущественно поддержали столь смелый поступок Бэт: