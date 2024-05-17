Стала живой копией Барби: женщина показала, как выглядела до потрясающих трансформаций

Женщина, которая потратила около 100 000 фунтов стерлингов (почти 5 миллионов гривен), пытаясь превратить себя в настоящую Барби, ошеломила людей, показав, как она выглядела до перевоплощения.

Как изменилась женщина благодаря пластическим операциям и косметическим процедурам и почему она решила превратиться в Барби, рассказываем далее.

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Как женщина стала живой Барби

Алисия Амира из Дании с гордостью называет себя "пластической куколкой". Она перенесла множество косметических операций, в частности на груди, лбу, глазах, носу, щеках и губах.

Кроме того, девушка еще больше изменила свои черты с помощью филлеров в носу, щеках, подбородке и челюсти. Алисия также не чурается ботокса – все это обошлось ей примерно в 98 000 фунтов стерлингов (почти 5 миллионов гривен).

Девушка начала свое кардинальное преображение с целью стать идеальной красавицей в 2011 году, после того, как покинула работу в PR и переехала из Стокгольма в Лондон. Однако мечтала о трансформации она гораздо дольше, ведь на это ее вдохновили героини датского телешоу "Королевские девушки", когда Алисии было всего девять лет.

Как Алисия выглядит сейчас: смотрите фото

Сейчас 34-летняя женщина, кроме большого количества операции и косметических процедур, постоянно пользуется наращиванием волос, делает загар, длинные ногти и наращивает ресницы, чтобы выглядеть как реальная Барби и поддерживать свой впечатляющий образ.

Однако более 10 лет назад она не имела ничего из этого. Девушка выглядела абсолютно естественно и ничем не отличалась.

Несмотря на это Алисия объясняет, что "всегда была довольна тем, как выглядела", и добавляет, что ее операции была постепенным процессом, поскольку она не была одержима одной целью.

Какой была Алисия до операций / Фото ITV

Я нахожу вдохновение в модификации тела, я люблю пластическую хирургию, я люблю филлеры. Меня просто вдохновляют и поражают блондинки с большой грудью. Я очень доволен тем, как выгляжу сейчас. Независимо от того, как вы одеваетесь, чем увлекаетесь, найдите способ быть счастливым быть тем, кем вы есть в настоящем. Нужно много мужества, чтобы иметь такой вид,

– поделилась она.

Женщина говорит, что ее всегда привлекал экстрим и она хотела выглядеть, как Барби. Алисия не жалеет об операциях. На самом деле она хотела бы, чтобы в будущем ее грудь была еще больше, поэтому не планирует прекращать изменения.