Женщина за бесценок приобрела пояс, который оказался винтажным изделием Chanel, стоящим тысячи
Источник:The Mirror
Винтажный ремень, купленный за пять фунтов в благотворительном магазине, продали в 380 раз дороже после того, как обнаружили, что он является изделием известного бренда.
Как удалось найти ценный аксессуар и сколько стоит модный элемент, рассказываем далее.
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Как женщина купила винтажный ремень, что стоит тысячи
Женщина приобрела пояс Chanel за 5 фунтов стерлингов (253 гривны) во время поездки на Барбадос в 2019 году, но решила, что это подделка. Она была ошеломлена, когда ювелирные эксперты подтвердили, что аксессуар был настоящим винтажным изделием бренда и стоит гораздо больше.
Изготовленный во Франции в 1990-х годах, этот ремень со стразами был представлен известной моделью Линдой Евангелиста на показе Chanel в 1995 году.
После этого открытия владелица продала ремень на аукционе за 1900 фунтов стерлингов (более 96 тысяч гривен).
Я часто покупаю вещи в благотворительных магазинах. Мне никогда не приходило в голову, что ремень может быть настоящим,
– поделилась она, добавляя что аксессуар ей предлагали использовать как украшение для елки.
Женщина добавила, что надевала пояс несколько раз как ожерелье, но преимущественно он лежал в коробке до тех пор, пока она не посетила выставку, посвященную Коко Шанель.
Когда я увидела выставленные ювелирные изделия, они напомнили мне ремень. При ближайшем рассмотрении я нашла на нем знак Chanel и решила взять его с собой на день оценки, организованный ювелирным экспертом Кейт Блисс. Я была в восторге от встречи с Кейт и узнала больше о ремне,
– говорит владелица изделия.
В аукционном доме, который занялся продажей вещи, ожидали, что ремень будет стоить от 400 до 600 фунтов стерлингов, но после исследования было установлено, что он стоит 1000-1500 фунтов стерлингов. В результате его общая цена составила 1900 фунтов стерлингов (более 96 тысяч гривен).