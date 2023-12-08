Вещь почти случайно отыскал ныне покойный отец женщины. Как ему это удалось, в чем уникальность меноры и почему она стала особенно важной в этом году, рассказываем дальше.

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Как удалось найти семейную реликвию

Ева Киршенблатт впервые в этом году зажигает со своей семьей особую менору – семиствольный светильник.

По словам 47-летней матери двоих детей, эта вещь для ее семьи – что-то вроде "чуда". Покойный отец женщины Дэвид Тененбаум был единственным, кто выжил в большой польско-еврейской семье после Холокоста и был одержим семейной довоенной менорой. Она была подарена его родителям на свадьбу 103 года назад. На обороте меноры даже выгравировали дату события и фамилию семьи на иврите.

Он все время говорил об этой меноре. Он потерял ее, когда началась война, вместе с родителями, братьями, сестрами, всеми остальными,

– говорит Ева Киршенблатт.

Она добавляет, что это была единственная вещь, о которой упоминал ее отец. После войны он часто посещал Восточную Европу, чтобы почтить память о Холокосте, и постоянно искал копию своей любимой семейной меноры.

Он никогда не переставал искать подобную вещь. И вот, однажды, спустя десятилетие после войны, посещая блошиный рынок в Варшаве, он краем глаза увидел похожую менору. Оказалось, что это была не копия, а именно его семейная реликвия с выгравированной фамилией с обратной стороны,

– рассказывает Ева Киршенблатт о поездке отца в Польшу в середине 1990-х годов.

По ее словам, мужчина выкупил менору, стараясь не показывать волнение, чтобы цену не подняли, ведь тогда у их семьи были тяжелые времена.

Менора чудом вернулась в семью, проживавшую в США / Фото New York Post

Отец Евы умер 10 лет назад в возрасте 85 лет и с тех пор они никогда не зажигали менору вместе с семьей. Однако в этом году это изменится.

Я ощущаю связь с ним и всей семьей. Я думаю о том, как он всегда повторял: "Мы никогда не забудем",

– добавляет Ева Киршенблатт.

Она вспоминает, что отца всегда преследовали воспоминания о времени, проведенном в нескольких лагерях, в частности в Освенциме, о потере родителей, пятерых братьев и сестер.

Женщина сейчас чувствует себя еще ближе к своему покойному папе. Его слова звучат как никогда актуально в этом году среди продолжающейся войны, поэтому это ее способ принести немного света в мир.

Ева Киршенблатт зажгла их семейную реликвию в четверг вечером на закате, в начале Хануки. Она поделилась простым сообщением, зажигая драгоценную менору в этом году: "Помните, что чудеса могут случаться".