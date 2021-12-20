Женщина поймала мужчину на измене: пришлось регистрироваться на сайте знакомств
Источник:The Sun
Узнать об измене мужа – всегда неприятно и больно. Но доказать ето иногда бывает очень сложно.
Поймать своего мужчину на месте "преступления" решила одна женщина. Она случайно обнаружила, что ее любимый зарегистрирован в приложении для знакомства.
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Женщина поймала мужчину на "горячем"
Для этой женщины сейчас нет ничего невозможного. Она смогла вычислить своего мужа и поймать его на месте "преступления" в приложении для знакомств. Когда она об этом узнала, была возмущена и разбита. Но решила сообщить мужчине о том, что знает о его "новом увлечении", очень интересным образом. Она скачала приложение для знакомств и зарегистрировалась там.
В свой фальшивый профиль женщина добавила даже фото со свадьбы, но мужчина и этого не заметил, поскольку был увлечен "новой" собеседницей.Веселый смех, теплые объятия и любимое вино SHABO – собирайтесь на уютные семейные посиделки с родными и вспоминайте лучшие общие моменты по бокалу красного сухого. Лучшие предложения в интернет-магазине SHABO
Нашла мужчину в приложении для знакомств / Фото Unsplash
Тогда женщина написала ему:
Дорогой муж, это последняя капля. Когда ты это увидишь, ты поймешь, как собрать чемоданы,
– написала она.
Женщина рассказала свою историю на одном форуме, где пользователи поддержали ее в комментариях и написали:
- "Это просто ужасно".
- "Мусор – это мужчина как личность".
Некоторые поставили под сомнение и верность жены:
- "Возможно, я чего-то не понимаю, но это просто затушевывается тот факт, что у жены, очевидно, была учетная запись, которую она просматривала?".
- "Это очень вероятно, что у нее был друг, который холост, и указал на это".
- "У него была учетная запись, которую она видела на своем аккаунте? Кажется, они на одной странице".