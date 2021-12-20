Женщина поймала мужчину на измене: пришлось регистрироваться на сайте знакомств

Узнать об измене мужа – всегда неприятно и больно. Но доказать ето иногда бывает очень сложно.

Поймать своего мужчину на месте "преступления" решила одна женщина. Она случайно обнаружила, что ее любимый зарегистрирован в приложении для знакомства.

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Женщина поймала мужчину на "горячем"

Для этой женщины сейчас нет ничего невозможного. Она смогла вычислить своего мужа и поймать его на месте "преступления" в приложении для знакомств. Когда она об этом узнала, была возмущена и разбита. Но решила сообщить мужчине о том, что знает о его "новом увлечении", очень интересным образом. Она скачала приложение для знакомств и зарегистрировалась там.

В свой фальшивый профиль женщина добавила даже фото со свадьбы, но мужчина и этого не заметил, поскольку был увлечен "новой" собеседницей.

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Нашла мужчину в приложении для знакомств / Фото Unsplash

Тогда женщина написала ему:

Дорогой муж, это последняя капля. Когда ты это увидишь, ты поймешь, как собрать чемоданы,

– написала она.

Женщина рассказала свою историю на одном форуме, где пользователи поддержали ее в комментариях и написали:

"Это просто ужасно".

"Мусор – это мужчина как личность".

Некоторые поставили под сомнение и верность жены: