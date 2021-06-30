Женщина придумала новый способ, как заваривать чай: он возмутил миллионы людей
Источник:TikTok happygoliving
Американская блогерша показала, как заваривает себе чай. Подписчики были шокированы, что кто-то до такого додумался. Им очень не понравился этот способ.
Произошло это совершенно случайно. Американка под ником happygoliving опубликовала в своем тиктоке видео, где жаловалась на то, что купила бракованный чайник. Она даже не представляла, что ее ролик наберет почти 4 миллиона просмотров.
Интересно Лучшие мировые и украинские архитекторы прибыли в Одессу: как прошли первые Архитектурные Cезоны
В начале видео женщина продемонстрировала свой чайник: она налила туда воду до максимальной отметки в полтора литра.
Все было бы нормально, но зрителей удивил один нюанс. Женщина положила рассыпной чай в специальный фильтр, который расположен внутри чайника. После кипячения вода просто начала выливаться наружу.
Женщина кинула чай в чайник / Скриншот тикток happygoliving
У меня есть удивительный электрический чайник, но он имеет серьезный недостаток. Заметили его? – сказала блогерша.Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.
Люди не обратили внимание на чайник, а были шокированы тем, как блогерша заваривала чай. Зрители предполагали, что именно поэтому вода и выливалась:
Вода сразу выливалась / Скриншот тикток happygoliving
- ЗАЧЕМ ТЫ ПОЛОЖИЛА ЧАЙ В ЧАЙНИК?
- Чайные листья от нагревания в воде увеличиваются в размерах и выталкивают кипящую воду.
- Мы даем американцам чайник – и вот, что они с ним делают.