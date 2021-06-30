Женщина придумала новый способ, как заваривать чай: он возмутил миллионы людей

30 июня 2021 , 19:08
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Источник:

TikTok happygoliving

Американская блогерша показала, как заваривает себе чай. Подписчики были шокированы, что кто-то до такого додумался. Им очень не понравился этот способ.

Произошло это совершенно случайно. Американка под ником happygoliving опубликовала в своем тиктоке видео, где жаловалась на то, что купила бракованный чайник. Она даже не представляла, что ее ролик наберет почти 4 миллиона просмотров.

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В начале видео женщина продемонстрировала свой чайник: она налила туда воду до максимальной отметки в полтора литра.

Все было бы нормально, но зрителей удивил один нюанс. Женщина положила рассыпной чай в специальный фильтр, который расположен внутри чайника. После кипячения вода просто начала выливаться наружу.

Женщина кинула чай в чайник / Скриншот тикток happygoliving

У меня есть удивительный электрический чайник, но он имеет серьезный недостаток. Заметили его? – сказала блогерша.

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Люди не обратили внимание на чайник, а были шокированы тем, как блогерша заваривала чай. Зрители предполагали, что именно поэтому вода и выливалась:

Вода сразу выливалась / Скриншот тикток happygoliving

  • ЗАЧЕМ ТЫ ПОЛОЖИЛА ЧАЙ В ЧАЙНИК?
  • Чайные листья от нагревания в воде увеличиваются в размерах и выталкивают кипящую воду.
  • Мы даем американцам чайник – и вот, что они с ним делают.
@happygoliving

##tea ##kettle ##flaw ##fail ##fyp ##foryoupage ##foryourpage ##why does it do this? ￼

♬ original sound - HappyGoLiving

 

Автор: Петро Синєокий