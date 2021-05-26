Женщина получила 500 приглашений на свидание за 24 часа: интересный лайфхак

Девушка с Ямайки "сломала систему" и решила искать свою любовь через анкету в интернете. Что из этого вышло – дальше на Life 24.

28-летняя жительница Ямайки Филиппа Уилсон устала от популярных приложений знакомств, поэтому придумала собственный способ найти любовь. Женщина сделала в анкету в Google Forms, чтобы сразу отсеять кандидатов, которые ей не подойдут. Метод оказался настолько успешным, что только за одни сутки "заявку" заполнили 504 человека!

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Филиппу интересовал возраст потенциального кандидата, место жительства (желательно Ямайка), ссылки на страницы в соцсетях. Девушка сразу намекнула – если парень курит – "собеседования" не будет. Были и довольно интересные вопросы: "Что бы ты хотел, чтобы я знала о тебе, но пока об этом не спросила?"

Филиппа Вилсон / фото твитер Hakuna Ma Tatas

Девушка опубликовала ссылку на анкету в своем твиттере. Публикация уже набрала 7,5 тысяч лайков и почти 4 тысяч репостов. Впрочем, анкета уже неактивна.

Что ж, я поняла, что готова вернуться в мир свиданий. Поэтому, если из вас кто-то заинтересовался, то переходите по ссылке и расскажите о себе, – написала Филиппа.

Забавно, но девушка разбирала анкеты более 2 недель. За это время она сузила количество претендентов до 33 человек и написала им в социальных сетях. В конце концов остались только 10 мужчин, которые очень понравились Филиппе Уилсон.

"Я чувствую себя реально хорошо с теми людьми, которых я выбрала. Но я до сих пор узнаю их. Они кажутся очень многообещающими, но еще рано говорить обо всем, так как сейчас они ведут себя просто прекрасно", – рассказывает женщина.

Фрагмент анкеты / Фото Insider

Девушка объяснила, почему выбрала такой нестандартный способ найти вторую половинку. Ее последние отношения закончились еще в 2019 году. После этого Филиппа взяла перерыв на время, чтобы понять, чего она на самом деле хочет.

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У меня не было серьезного опыта в отношениях. Я никогда не чувствовала, что в них меня ценят. Он (перерыв – Life 24) дал мне понимание, что я хочу от себя и от окружающих людей. Я поняла, что готова к настоящим отношений совсем недавно, сознательно ищу любовь, не пытаясь заполнить пустоту в душе, – объясняет Филиппа Уилсон.

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Филиппа рекомендует этот метод другим девушкам, ведь он реально помогает найти человека, с которым потенциально будет интересно. А еще – экономит много времени!