Женщина получила необычный подарок на свадебном шоу: какова была ее реакция

29 января 2022 , 10:59
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Источник:

The Mirror

В Англии на свадебном шоу женщина получила в подарок диетический батончик из хлопьев. Она была удивлена и расстроена.

Подружка невесты Ребекка посетила ярмарку, организованную The Wedding Experience. Она прошла в Ситтингборне (графство Кент). К сожалению, для девушки шоу закончилось под лозунгом "ожидание – реальность".

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"Это бессередчено"

Бурными впечатлениями девушка поделилась в своем твиттере. Она сказала, что была просто "подавлена" подарком.

"Это бессердечно, ведь подталкивает невесту к культуре диеты и укрепляет этот "худой" комплекс, если у кого-то было расстройство пищевого поведения. Или он может его создать. Я не думаю, что это согласуется с сегодняшним бодипозитивом", – обескуражена Ребекка.

Она объяснила, что ожидала получить презент, полный забавных свадебных советов, а увидела призыв к похудению.

Стоит ли говорить больше? В 2022 году нам действительно нужно увековечивать идею о том, что невестамнужна диета?, – подытожила посетительница ивента.

Что говорят в компани

В этом году организаторы подготовили широкий ассортимент призов. Так, в подарочных пакетах можно было найти:

  • закуски;
  • безалкогольный сидр;
  • попкорн;
  • молочные коктейли;
  • апельсиновый сок;
  • шоколадные трюфели;
  • зубную пасту;
  • солнцезащитный крем;
  • витамины для красоты;
  • лосьон для тела;
  • набор открыток и журналов;
  • и многое другое.

"Не все наши бесплатные подарки подойдут гостям. Но, надеюсь, каждый найдет для себя что-то интересное и получит удовольствие от посещения мероприятия", – подчеркнула директор по мероприятиям компании Тина Грин.

Она добавила, что низкокалорийный батончик с высоким содержанием белка предназначен для тех, кто любит перекусывать на ходу, однако не заменяет прием пищи. Это просто здоровая и питательная закуска, поэтому у компании не было цели призвать невест сосредоточиться на похудении перед важным днем.

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Автор: Катерина Сердюк