Женщина поссорилась с семьей перед свадьбой: все из 4-летнего мальчика

Семья невесты отказывается идти на свадьбу из-за конфликта: женщина вообще не хочет, чтобы на празднике были дети. А брат требует сделать исключение для его сына. Уступать никто не собирается.

Невеста объяснила, что ее 42-летний брат вместе с женой пережили несколько выкидышей, после чего им удалось родить мальчика, которому сейчас 4 года. Учитывая всю ситуацию, они очень особенно к нему относятся и все прощают. Из-за этого он часто становится "деструктивным и неконтролируемым".

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По словам невесты, она еще давным-давно всех предупреждала, что свадьбу будет праздновать без детей. Но почему-то для ее брата это стало неожиданной новостью: теперь он отказывается идти на свадьбу, если ребенка не пригласят.

Вся семья поддержала решение брата. Они не собираются посещать праздник, если невеста не пригласит племянника.

Семья угрожает невесте не прийти на свадьбу / Фото Unsplash

Жених попытался аккуратно намекнуть, что они не смогут сделать исключение. Ведь многие другие гости специально наняли нянек на этот день по просьбе невесты. Но брат все равно хочет, чтобы его сын был на свадьбе.

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Когда я поднимаю этот вопрос, то меня постоянно обвиняют в зависти, ведь у меня нет ребенка. Я была уже замужем, но развелась из-за того, что не могу родить детей. Но это уже другая история, – описывает ситуацию авторка.

Пользователи Reddit основном поддержали невесту. Они считают, что неправильно ставить такие ультиматумы: