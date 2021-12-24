Женщина потратила 5 тысяч долларов на рождественский декор: что из этого вышло

Накануне рождественских праздников многие хотят превратить свой дом и настоящую сказку. Люди пытаются добавить праздничное настроение с помощью декора.

Некоторые очень ответственно подходят к оформлению помещений, как Джемма Маркланд. Женщина потратила на рождественские украшения 5 тысяч долларов. В нашем материале рассказываем, что из этого вышло.

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Женщина потратила 5 тысяч долларов на рождественский декор

31-летняя Джемма Маркланд живет вместе с 29-летним Кайлом и 12-летней дочерью Грэйс от первого брака. Женщина превратила свой дом в настоящую зимнюю сказку. Она безума от розового цвета, поэтому он преобладает в рождественских декорациях, которые стоили более 5 тысяч долларов.



Семья Джеммы / Фото The Sun

В общей сложности Джемма приобрела 5 елок и розовую арку. Ей пришлось потратить целую неделю на украшение большого дома с четырьмя спальнями. Она выбирала для этого украшения в розовом цвете с глитером: шарики, олени и снеговики были в одной цветовой гамме.



Женщина приобрела 5 елок.



Невероятная красота / Фото The Sun

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Особенно эффектно смотрится дверная арка у входа в дом. Она украшена гигантскими блестящими шариками. А завершающим в праздничном декоре стал еще и венок, который Джемма решила повесить на дверь. Стоимость такого декора составляла 1300 долларов.

Рождественская арка у дома стоила около 1000 фунтов стерлингов, но оно того стоит,

– сказала Джемма.



Декорации стоимостью 1300 долларов / Фото The Sun

Теперь весь дом сияет рождественским настроением и розовыми красками: каждая спальня украшена елкой и другими праздничными атрибутами.

Мне нравится то, что вышло. Мы также украшали в прошлом году, но это не было столь масштабно. Мы часто заставляем людей останавливаться, чтобы сфотографироваться перед нашим домом. Это действительно привлекает внимание,

– делится женщина.