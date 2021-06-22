Неземная любовь: женщина разочаровалась в мужчинах и влюбилась в инопланетянина

Одинокая британка утверждает, что сходила на свидание с настоящим инопланетянином. Она не видела, как он выглядит, но уже готовится покорять галактики вместе с незнакомцем.

Британская актриса Эбби Белла не может забыть свою первую и последнюю встречу, по ее словам, с настоящим инопланетянином. Все началось с простого сообщения в соцсетях, а перевернулось в странную историю любви.

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Мне надоели земляне. Как-то я пошутила в Интернете, что хочу, чтобы меня похитил инопланетянин. Потом я каждую ночь видела во сне белый свет, а однажды незнакомый голос сказал мне: "Жди в обычном месте", – вспоминает Эбби.

Через день она просто стояла у окна и наслаждалась красивым теплым вечером. Эта идиллия очень быстро закончилась – женщина неожиданно увидела НЛО. Уже через мгновение зеленый луч, как утверждает Эбби, перенес ее во внутрь корабля. Понятно, что никаких доказательств, подтверждающих это, женщина не предоставила.

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На "корабле" Эбби сразу заметила себе неземного красавчика. Она видела только его контуры: он был очень стройным и высоким. Между парой сразу установился контакт.

"Было такое впечатление, что мы буквально связаны. Я чувствовала то же, что и он. Он хотел, чтобы я осталась с ним, но тогда я бы навсегда покинуа Землю", – утверждает женщина.

Хотя "свидание" длилось всего 20 минут, женщина уже готова "переехать" к любимому. Она очень надеется посетить галактику Андромеды.

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Неудивительно, что люди не поверили в эту историю от Эбби. Однако женщина через это вовсе не переживает.

Это звучит противоречиво для людей, которые не имели межвидовых свиданий. Я готова попробовать. Я буду одной из первых, кто это нормализует, – делится своими планами актриса.