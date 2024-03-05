Небанальный рекорд: женщина попала в Книгу рекордов Гиннеса из-за своего языка необычного размера

Женщина из США попала в Книгу рекордов Гиннеса за свой язык необычного размера, окружность которого превышает высоту банки газировки.

Как женщина установила такой оригинальный рекорд и что известно о ее уникальном языке, рассказываем далее.

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Как женщина установила уникальный рекорд

Жительница Портленда Дженни Дювандер рассказала, что вместе с сыном читала Книгу рекордов Гиннеса 2023 года, когда увидела, что существует такая категория рекордов.

Дювандер сказала, что всегда знала, что имеет большой язык, и измерив его дома, заподозрила, что он может быть рекордным.

Ее стоматолог провел официальное измерение, обернув зубную нить вокруг ее языка, а затем измерил ее.

Оказалось, что Дженни имеет язык окружностью 13,25 сантиметра. Это самый большой показатель среди женщин в мире. Для контекста, средняя банка газировки имеет высоту 12,2 сантиметра.

Как выглядит обладательница рекордного языка: смотрите видео

Новая рекордсменка заявила, что гордится своим необычным языком.

Языки не такие уж и красивые, не так ли? Но они довольно крутые. Это чистые мышцы, и такие подвижные. Если задуматься, язык – единственная мышца, которая может свободно двигаться таким образом. Мы все время используем его, чтобы говорить и есть. Он двигается целый день и никогда не устает,

– сказала женщина.

Она также поделилась, что ее массивные мышцы рта становятся полезными, когда она играет на флейте, ведь "сильный язык очень полезен для игры быстрых нот".