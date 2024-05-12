Стремится сохранить молодость: женщина с самыми большими в мире губами не останавливается в трансформациях

Болгарская блогер Андреа Иванова имеет "самые большие губы в мире", однако не планирует останавливаться на достигнутом.

Какие еще процедуры делает девушка и для чего она продолжает трансформацию, даже когда это опасно, рассказываем дальше.

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Как блогер пытается поддерживать молодость

26-летняя Андреа Иванова из Болгарии, которая имеет "самые большие губы в мире", недавно сделала дополнительные инъекции наполнителя в губы и другие участки на своем лице.

Несмотря на предупреждение врачей об опасности таких процедур, девушка стремится таким образом сохранить свою молодость.

Нынешний хирург блогера предложил ей новую процедуру стоимостью 437 фунтов стерлингов (более 21 тысячи гривен), назвав эту манипуляцию "очень важной" для предотвращения появления морщин.

Мой врач сказал, что очень важно ввести филлер в некоторые зоны на лице. Если его не будет, то с годами кожа будет выглядеть более старой, поскольку происходит накопление вещества с обеих сторон, что приводит к появлению морщин. Такие зоны нуждаются в увлажнении и инъекций, чтобы сохранить свежесть и молодость,

– объяснила девушка.

Она заметила, что носогубные морщины на ее лице углубились еще до того, как она сделала увеличение губ, поэтому решила это исправить.

Мой врач обеспокоен некрозом тканей на губах, но пока я буду осторожной и не буду забывать об увлажнении, со мной все будет хорошо,

– добавила она.

Как девушка выглядит сейчас: смотрите фото

Андреа признала, что после инъекций ей трудно улыбаться, приходится избегать резких движений лицом, чтобы не нанести вред участкам, где были сделаны уколы, а также пить много воды, потому что гиалуроновая кислота действует как губка.

В попытке достичь желаемого внешнего вида она недавно прошла еще шесть косметических процедур за один день в качестве "эксперимента", потратив на это 830 фунтов стерлингов. В частности, расширила и удлинила подбородок, сделала коррекцию формы челюсти и скул.

Для проведения таких многочисленных манипуляций Андреа пришлось обратиться к хирургу в Германии, поскольку ее врач отказался это делать из-за опасений относительно безопасности пациентки.

У меня сейчас болит все лицо, в частности челюсть и подбородок. Трудно улыбаться из-за боли в скулах и ощущения стягивания по всему лицу. Однако это нормально,

– говорит блогер.

Она не собирается останавливаться на достигнутом и стремится в дальнейшем "совершенствовать" свою внешность.

Напомним, что болгарская блогерша Андреа Иванова начала делать процедуры по увеличению губ еще в 2018 году. Тогда она мечтала выглядеть как кукла Братц. Недавно женщина показывала, как она выглядела до всех трансформаций.