Женщина смущена из-за странного поступка соседей: они украли у нее еду

Британка заказала доставку еды, но ничего вкусненького так и не дождалась. Она подозревает, что курьер ошибочно привез пиццу соседям. А те просто взяли и забрали ее, хотя женщина все заранее оплатила.

Теперь британка не знает, что делать. С одной стороны, сервис доставки признал свою ошибку и вернул деньги, а с другой – соседи просто бесплатно съели пиццу и даже не смутились из-за того, что они ее не заказывали.

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2 дня назад я заказала еду. Похоже, что курьер привез заказ не в тот дом. Когда я вышла на улицу, что выбросить мусор, то увидела, как соседский ребенок ел пиццу в своем саду из того кафе, из которого я заказывала. Честно говоря, я не понимаю такого поступка от соседей, – рассказывает женщина.

Соседи просто забрали чужой заказ и не заплатили / Фото Pexels

Она хотела разобраться с соседями, но муж ее остановил. Он убеждал, что лучше вообще не идти к таким людям. Тем более, что это уже не первая конфликтная ситуация с этими соседями.

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"Муж убедил меня вчера не идти к соседям, ведь у них была громкая вечеринка. Раньше я вежливо хотела узнать, почему их собака постоянно лает, а в ответ получила множество оскорблений", – вспоминает женщина.

Она обратилась с советом к пользователям ресурса Mumsnet, что они бы сделали в этой ситуации. Вот несколько интересных комментариев: