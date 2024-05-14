Теперь многие хотят приобрести себе вязаного "идеального бойфренда", а женщина открывает свой бизнес. Как выглядят изделия американки, рассказываем далее.

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Как женщина вяжет "идеальных бойфрендов"

52-летняя Гейл Лин Брагери из США связала куклу в натуральную величину, похожую на актера Джейсона Момоа, потому что очень скучала по своему парню.

Копия звезды "Игры престолов" понравилась другим женщинам. Вскоре появилось большое количество желающих купить куклу взрослого мужчины в натуральную величину.

Я не живу со своим парнем, поэтому в шутку сказала ему, что свяжу крючком его копию, чтобы прижиматься к нему в те ночи, когда он не со мной,

– рассказала Гейл, объясняя с чего все началось.

Американка добавила, что в результате кукла получилась похожей на Джейсона Момоа. Люди, которые видели ее, были поражены, а одна женщина даже предложила за нее 300 долларов.

Ошеломленная предложением, Гейл завела страницу в соцсетях под названием "Идеальные бойфренды Гейл Лин", где теперь публикует снимки "мускулистых длинноволосых кукол" в позах, похожих на модельные.

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Гейл говорит, что пытается сохранить в куклах "тему" сходства с Джейсоном Момоа, хотя она не придерживается определенной техники в своих работах.

У той, над которой я сейчас работаю, нос больше, чем у предыдущей, поэтому все они имеют уникальный вид, потому что я не могу следовать шаблону. Мои друзья и коллеги думали, что это смешно, а когда я наконец закончила работу, они решили, что это прекрасно,

– делится женщина.

Она замечает, что больше всего ей нравится в своих творениях то, что они "не отвечают" и "делают то, что им говорят". По ее мнению, именно эти факторы позволяют считать их "идеальными бойфрендами".

Начинающая предпринимательница делает кукол дома и пока создала только две копии, но поражена интересом к своей продукции. После первой удачной продажи теперь она планирует выставить следующую на eBay.