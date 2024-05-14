Тепер багато хто хоче придбати собі в'язаного "ідеального бойфренда", а жінка відкриває свій бізнес. Як виглядають вироби американки, розповідаємо далі.

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Як жінка в'яже "ідеальних бойфрендів"

52-річна Гейл Лін Брагері зі США зв'язала ляльку в натуральну величину, схожу на актора Джейсона Момоа, тому що дуже сумувала за своїм хлопцем.

Копія зірки "Гри престолів" сподобалася іншим жінкам. Незабаром з'явилася велика кількість охочих купити ляльку дорослого чоловіка в натуральну величину.

Я не живу зі своїм хлопцем, тому жартома сказала йому, що зв'яжу гачком його копію, щоб притискатися до нього в ті ночі, коли він не зі мною,

– розповіла Гейл, пояснюючи з чого все почалося.

Американка додала, що в результаті лялька вийшла схожою на Джейсона Момоа. Люди, які бачили її, були вражені, а одна жінка навіть запропонувала за неї 300 доларів.

Приголомшена пропозицією, Гейл завела сторінку у соцмережах під назвою "Ідеальні бойфренди Гейл Лін", де тепер публікує знімки "м'язистих довговолосих ляльок" у позах, схожих на модельні.

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Гейл каже, що намагається зберегти в ляльках "тему" схожості з Джейсоном Момоа, хоча вона не дотримується певної техніки у своїх роботах.

У тієї, над якою я зараз працюю, ніс більший, ніж у попередньої, тож усі вони мають унікальний вигляд, тому що я не можу слідувати шаблону. Мої друзі та колеги думали, що це смішно, а коли я нарешті закінчила роботу, вони вирішили, що це чудово,

– ділиться жінка.

Вона зауважує, що найбільше їй подобається у своїх творіннях те, що вони "не відповідають" і "роблять те, що їм кажуть". На її думку, саме ці фактори дозволяють вважати їх "ідеальними бойфрендами".

Підприємиця-початківець робить ляльок вдома і наразі створила лише дві копії, але вражена інтересом до своєї продукції. Після першого вдалого продажу тепер вона планує виставити наступну на eBay.