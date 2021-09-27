Женщина устроила скандал в кафе: ей не понравилось, что там были дети

Американка не смогла спокойно перекусить в забегаловке за того, что там были дети с аутизмом. Женщина сразу набросилась на родителей и серьезно оконфузилась: ее сняли на видео.

Ролик стал довольно популярным в тиктоке. За несколько дней его посмотрели почти 2,5 миллиона раз. Мама детей утверждает, что они были спокойными: не бегали, не плясали, а просто сидели за столиком, общались и смеялись.

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Впрочем, женщина была убеждена, что забегаловка – не самое лучшее место для детей с аутизмом. Она предложила им покинуть заведение, а еще потребовала у владельца, чтобы он бесплатно принес ей еду. Что-то вроде компенсации за испорченный поход в кафе.

Впоследствии мама показала, как дети вели себя за столом. Она убеждена, что все было вполне нормально. А посетительница просто взбесилась без всякой причины.

Еще одно доказательство того, что я, мой друг и мои дети (всего за столиком сидело шестеро детей, – Life 24) не сделали ничего плохого. Они смеялись и разговаривали. Эти "взрослые" отказывались платить, кричали и бегали к нашему столику, – отметила мама.

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Как удалось разрешить ситуацию – женщина так и не объяснила. В одном из видео она отметила, что владелец объяснил агрессивной посетительнице, что дети ничего плохого не делали.