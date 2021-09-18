Женщина весело проучила незнакомца, который присылал ей голые фото: он испугался

Незнакомец попытался оригинально познакомиться с женщиной в инстаграме: он сразу отправил ей фотографии своих гениталий. Ответ был очень неожиданным – парень действительно испугался.

Писательница Чантей Джозеф поделилась хитрым трюком, как отшить мужчин, которые присылают свои голые фотографии в личные сообщения в соцсетях. Что тут сказать: метод жесткий, но действенный.

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В скриншотах, которые опубликовала Джозеф, можно увидеть, что незнакомец решил сразу использовать все свои "козыри". Мужчина скинул откровенные фото и сделал очень непристойное предложение.

Парень сразу кинул фото / Скриншот твитер chantayyjayy

В ответ Джозеф неожиданно разыграла его: она заставила незнакомца поверить в то, что его разыскивает полиция. Вот, что женщина написала:

АВТООТВЕТЧИК: мы обнаружили передачу невостребованных порнографических изображений потенциально незаконного характера [код: 36489-a], IP-адрес устройства была передана в полицию в ожидании расследования. Если вы считаете, что это была ошибка, напишите СТОП, – написано в сообщении.

Что отписала женщина / Скриншот твитер chantayyjayy

Незнакомец действительно написал "стоп" и умолял женщину зайти в диалог, чтобы остановить так называемое расследование. Но Джозеф решила идти до конца. В следующем сообщении она указала, что адрес и информацию о незнакомце уже передали в полицию.

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Мужчина умолял, чтобы Джозеф взяла телефон и остановила весь "процесс". Но в ответ женщина просто его заблокировала. Она была очень довольна результатом.

Незнакомец подумал, что у него серьезные неприятности / Скриншот твитер chantayyjayy

Люди должны почувствовать последствия своих действий. Просто отругать кого-то и заблокировать – этого недостаточно, чтобы заставить человека прекратить делать такое сексуальное домогательство к женщинам, – объясняет женщина.

Иногда люди готовы на все, чтобы познакомиться. Вот один мужчина попытался соблазнить девушку за 300 долларов. Что из этого вышло – читайте ниже.

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