Письменниця Чантей Джозеф поділилася хитрим трюком, як відшити чоловіків, які надсилають свої голі фотографії в приватні повідомлення в соцмережах. Що тут сказати: метод жорсткий, але дієвий.

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У скриншотах, які опублікувала Джозеф, можна побачити, що незнайомець вирішив одразу використати усі свої "козирі". Чоловік скинув відверті фото і зробив дуже непристойну пропозицію.

Хлопець одразу кинув фото / Скриншот твітер chantayyjayy

У відповідь Джозеф несподівано розіграла його: вона змусила незнайомця повірити в те, що його розшукуватиме поліція. Ось, що жінка відписала:

АВТОВІДПОВІДАЧ: ми виявили передачу незатребуваних порнографічних зображень потенційно незаконного характеру [код: 36489-a], IP-адреса вашого пристрою була передана в поліцію в очікуванні розслідування. Якщо ви вважаєте, що це була помилка, напишіть СТОП, – йшлося у повідомленні.

Що відписала жінка / Скриншот твітер chantayyjayy

Незнайомець справді написав "стоп" і благав жінку зайти в діалог, що зупинити так зване розслідування. Та Джозеф вирішила йти до кінця. В наступному повідомленні вона вказала, що адресу та інформацію про незнайомця вже передали в поліцію.

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Чоловік благав, щоб Джозеф взяла телефон і зупинила увесь "процес". У відповідь жінка просто його заблокувала. Вона була дуже задоволена результатом.

Незнайомець подумав, що в нього серйозні проблеми / Скриншот твітер chantayyjayy

Люди мають відчути наслідки від своїх дій. Просто насварити когось і заблокувати – це недостатньо, щоб змусити людину припинити робити таке сексуальне домагання до жінок, – пояснює жінка.

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