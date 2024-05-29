Безумная трансформация: блогер выглядит вдвое моложе благодаря макияжу

Женщина поделилась видео, на котором она изменила образ и добавила макияж. Зрители были ошеломлены, насколько по-другому и моложе она выглядит.

Как женщина трансформировалась и какую реакцию получила на свои изменения, рассказываем дальше.

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Как женщина меняется с помощью макияжа

Пользовательница инстаграм @cyntanner поразила своих подписчиков видео, на котором она невероятно изменилась и как будто помолодела за несколько лет благодаря макияжу. Драматическое "до и после" заставило людей удивляться резкому контрасту.

Женщина сначала позировала перед камерой одета в майку винного цвета и удобные брюки, без макияжа и прически, а через несколько секунд появилась с совершенным макияжем, гладкими волосами, модной футболкой, мини-юбкой и высокими ботинками.

Весна – ідеальний час для змін. Незвична зачіска, оригінальний манікюр чи яскравий макіяж підіймуть настрій цього сезону. А ще більшої впевненості може додати нова білизна від Anabel Arto . Вироби українського бренду легко підкреслять індивідуальність, допоможуть відчути себе особливою, а також гарантовано пасуватимуть до будь-якого весняного образу.

Как женщина изменилась: смотрите видео

Видео, которое набрало почти 96 000 лайков, оставило аудиторию блогера в восторге. Один пользователь даже написал в комментариях, что она изменилась с "50 лет на 25".

Его мысль подхватили другие, пишущие подобные комментарии: "У меня отвисла челюсть", "Она перешла от бабушки к крутышке", "Постарела задом наперед".