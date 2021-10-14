Женщина заказала дорогой свадебный торт и разочаровалась: это полный провал

Американка заказала в кондитерской свадебный торт своей мечты за несколько сотен долларов. Вместо этого она получила десерт, который достоин сравнения "Ожидание – Реальность", ведь он выглядит совсем не так, как на начальных фото.

Певица и стилистка из американского города Нэшвилл поделилась на своей странице в тиктоке неудачей, постигшей ее накануне свадьбы. Она хотела идеальный торт, как на картинках в Pinterest, и кондитерам не удалось воплотить ее референсы в жизнь.

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Женщина показала, что фото желаемого торта она действительно нашла на странице Марты Стюарт в Pinterest. Она мечтала о красивом асимметричном торте в несколько ярусов с продуманными деталями: украшенный элегантными белыми цветами, веточками и красивыми черными мазками, которые образуют гармоничную композицию.

Невеста мечтала о свадебном торте, как в Pinterest / Скриншот с тиктока @ agwright1231

Торт был просто испорчен

Но когда торт уже был готов, стилистка увидела, что кондитеры промахнулись, ведь перед ней стояла бледная копия ее мечты.

Они были в состоянии сделать лишь неопрятный громоздкий десерт, с неровными ярусами. Вместо цветов и зелени торт небрежно украсили жемчугом, которого там не должно быть, и просто черными пятнами, разбросанными по всей поверхности торта.

Вместо изысканного свадебного торта невеста получила провал / Скриншот с тиктока @ agwright1231

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Женщина заплатила за заказ немаленькую сумму – 550 долларов. И то, что она получила, не имело ничего общего с референсами, которые она прислала. Видео, которое показывает, что "дороже" не означает "лучше", посмотрели более 370 тысяч пользователей. Они были возмущены таким результатом:

"Я бы просто сидела и в отчаянии качалась на полу"

"Если они не способны сделать такое, могли бы просто сказать"

"Я никогда не пекла торты, но думаю после нескольких уроков на ютубе и бутылки вина, я могла бы сделать лучше"

Пользователи просили ее рассказать, что она почувствовала, когда впервые увидела этот торт. Поэтому на другом видео женщина показала свою эмоциональную реакцию. На нем видно, что она просто шокирована и вот-вот заплачет, а родные ее утешают.

Торт удалось исправить

Однако все оказалось не так плохо, как казалось сначала. После свадьбы стилистка показала, что один из главных атрибутов празднования был спасен.

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Ее подруга помогла выровнять покрытие на торте, убрать ужасные темные пятна и украсить его цветами, поэтому на самом празднике он выглядел уже достаточно прилично.

Даже худший торт удалось исправить / Скриншот с тиктока @ agwright1231