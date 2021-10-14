Женщина заказала дорогой свадебный торт и разочаровалась: это полный провал

14 октября 2021 , 08:07
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тикток @agwright1231

Американка заказала в кондитерской свадебный торт своей мечты за несколько сотен долларов. Вместо этого она получила десерт, который достоин сравнения "Ожидание – Реальность", ведь он выглядит совсем не так, как на начальных фото.

Певица и стилистка из американского города Нэшвилл поделилась на своей странице в тиктоке неудачей, постигшей ее накануне свадьбы. Она хотела идеальный торт, как на картинках в Pinterest, и кондитерам не удалось воплотить ее референсы в жизнь. 

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Женщина показала, что фото желаемого торта она действительно нашла на странице Марты Стюарт в Pinterest. Она мечтала о красивом асимметричном торте в несколько ярусов с продуманными деталями: украшенный элегантными белыми цветами, веточками и красивыми черными мазками, которые образуют гармоничную композицию. 

Невеста мечтала о свадебном торте, как в Pinterest / Скриншот с тиктока @ agwright1231

Торт был просто испорчен

Но когда торт уже был готов, стилистка увидела, что кондитеры промахнулись, ведь перед ней стояла бледная копия ее мечты.

Они были в состоянии сделать лишь неопрятный громоздкий десерт, с неровными ярусами. Вместо цветов и зелени торт небрежно украсили жемчугом, которого там не должно быть, и просто черными пятнами, разбросанными по всей поверхности торта. 

Вместо изысканного свадебного торта невеста получила провал / Скриншот с тиктока @ agwright1231

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Женщина заплатила за заказ немаленькую сумму – 550 долларов. И то, что она получила, не имело ничего общего с референсами, которые она прислала. Видео, которое показывает, что "дороже" не означает "лучше", посмотрели более 370 тысяч пользователей. Они были возмущены таким результатом: 

  • "Я бы просто сидела и в отчаянии качалась на полу"
  • "Если они не способны сделать такое, могли бы просто сказать"
  • "Я никогда не пекла торты, но думаю после нескольких уроков на ютубе и бутылки вина, я могла бы сделать лучше"
@ agwright1231

## greenscreen ## expectationvreality ## cakefail ## imfine КАК?! ????

♬ оригинальный звук - Matthew Rincon

Пользователи просили ее рассказать, что она почувствовала, когда впервые увидела этот торт. Поэтому на другом видео женщина показала свою эмоциональную реакцию. На нем видно, что она просто шокирована и вот-вот заплачет, а родные ее утешают.  

@ agwright1231

Ответ на @ agwright1231… моя немедленная реакция на торт. THE. кекс. свадьба. кекс.

♬ Губка Боб - Dante9k

Торт удалось исправить

Однако все оказалось не так плохо, как казалось сначала. После свадьбы стилистка показала, что один из главных атрибутов празднования был спасен.

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Ее подруга помогла выровнять покрытие на торте, убрать ужасные темные пятна и украсить его цветами, поэтому на самом празднике он выглядел уже достаточно прилично. 

Даже худший торт удалось исправить / Скриншот с тиктока @ agwright1231

Автор: Ірина Продан