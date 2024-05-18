Почему и как женщина жила в магазине, а также каким образом ее удалось найти, рассказываем дальше.

К теме Дешевле, чем путешествовать дома: девушка полетела на один день в Италию, чтобы хорошо провести время

Как женщина жила внутри вывески

Подрядчики, которые заинтересовались удлинителем на крыше продуктового магазина в Мичигане, что в США, сделали неожиданное открытие. 34-летняя женщина жила там внутри вывески. В ее доме было достаточно места даже для компьютера, принтера и кофеварки.

Она была бездомной. Это история, которая заставляет почесать голову – просто кто-то живет в вывеске,

– сказал офицер полиции Бреннон Уоррен.

Американка, чье имя не разглашается, объяснила полиции, что у нее есть работа в другом месте, но она жила внутри вывески магазина "Family Fare" около года.

Магазин, в котором жила женщина / Фото Saginaw News

Магазин, в котором обосновалась женщина, расположен в торговой полосе с вывеской в форме треугольника на вершине здания. По словам Уоррена, конструкция вывески шириной около 5 футов (1,5 метра) и высотой 8 футов (2,4 метра) имеет двери и вход с крыши.

Там был настелен пол. Маленький стол. Ее одежда. Кофеварка. Принтер и компьютер – все, что есть у вас дома, было и там,

– добавил мужчина.

По словам офицера, женщина могла получать электричество через провод, подключенный к розетке на крыше. Однако, как американка попала на крышу магазина, сотрудники полиции не знают, она не сообщала об этом.

Женщина же оказалась сговорчивой и быстро согласилась покинуть свой импровизированный дом. Никаких обвинений в отношении нее не выдвигали.

В полиции добавили, что предоставили ей информацию об услугах по поиску временного жилья в городе. Женщина взамен попросила прощения и продолжила свой путь. Куда она пошла дальше, не известно.