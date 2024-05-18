Чому та як жінка мешкала у магазині, а також яким чином її вдалося знайти, розповідаємо далі.

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Як жінка жила у всередині вивіски

Підрядники, які зацікавилися подовжувачем на даху продуктового магазину в Мічигані, що у США, зробили неочікуване відкриття. 34-річна жінка жила там всередині вивіски. У її помешканні було достатньо місця навіть для комп'ютера, принтера і кавоварки.

Вона була бездомною. Це історія, яка змушує почухати голову – просто хтось живе у вивісці,

– сказав офіцер поліції Бреннон Воррен.

Американка, чиє ім'я не розголошується, пояснила поліції, що в неї є робота в іншому місці, але вона жила всередині вивіски магазину “Family Fare” близько року.

Магазин, у якому жила жінка / Фото Saginaw News

Магазин, у якому облаштувалась жінка, розташований у торговій смузі з вивіскою у формі трикутника на вершині будівлі. За словами Воррена, конструкція вивіски завширшки близько 5 футів (1,5 метра) і заввишки 8 футів (2,4 метра) має двері та вхід із даху.

Там була настелена підлога. Маленький стіл. Її одяг. Кавоварка. Принтер і комп'ютер – усе, що є у вас удома, було і там,

– додав чоловік.

За словами офіцера, жінка могла отримувати електрику через дріт, підключений до розетки на даху. Однак, як американка потрапила на дах магазину, співробітники поліції не знають, вона не повідомляла про це.

Жінка ж виявилась поступливою і швидко погодилася покинути свій імпровізований будинок. Жодних звинувачень щодо неї не висували.

У поліції додали, що надали їй інформацію про послуги з пошуку тимчасового житла у місті. Жінка натомість попросила вибачення і продовжила свій шлях. Куди вона пішла далі, не відомо.