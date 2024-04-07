Появилась на собеседовании без макияжа: женщину не взяли на руководящую должность из-за ее внешности

Нередко женщины сталкиваются с гендерным неравноправием, когда пытаются найти работу. Часто работодатели объясняют это, оправдываясь стереотипами, однако существуют случаи, когда женщинам отказывают в должности из-за их внешности.

В частности, с такой справедливостью столкнулась Мелисса Уивер, которую не взяли на руководящую должность из-за ее внешности. Дело в том, что на собеседовании она появилась практически без макияжа, а лишь слегка подкрасила губы.

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Женщину не взяли на работу, потому что она была без макияжа на собеседовании

Мелисса Уивер проходила собеседование на руководящую должность вице-президента в одной из компаний. Женщина дала потрясающее интервью, отвечала всем требованиям компаний, имела идеальную биографию и опыт, чтобы получить желаемую работу. Впрочем, она получила отказ.

Женщина не ожидала такого развития событий, поэтому обратилась в компанию и попросила объяснить, почему ей отказали. Каково было ее удивление, когда в ответ она получила письмо, в котором представители компании заявили, что она "не приложила достаточно усилий к своей внешности". Мелисса рассказала, что она сделала укладку волос, выбрала красивую одежду и накрасила губы. Она заметила, что редко красится и это не понравилось компании, мол, "учитывая уровень роли в компании", такое недопустимо.

Я проходила собеседование на должность вице-президента. И вот мой внешний вид – я сделала укладку волос. На мне был красивый топ, блейзер, серьги. Но на мне была только помада. Я не накрасилась, потому что я вообще-то редко крашусь,

– рассказала Мелисса.

Девушка была шокирована причиной, почему ее не взяли на работу: смотрите видео

Это видео быстро начало распространяться сетью и его уже просмотрело почти 700 тысяч пользователей. В комментариях неравнодушные люди начали поддерживать Мелиссу, а некоторые заметил, что мужчина никогда бы не услышал такого в свой адрес.

К слову, недавно Мелисса поделилась с подписчиками, что все же нашла хорошую работу и получила также должность вице-президента. Она устроилась в другую компанию, которая не имеет гендерных стереотипов, и не учитывает то, сделала ли женщина макияж.