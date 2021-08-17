Все случилось в конце июля: 27-летняя Фэллон Мелилло отдыхала в Майами вместе со своими друзьями. Девушки решили посетить вечеринку у бассейна в клубе DAER Dayclub на территории Hard Rock Hotel. Чтобы добраться туда, нужно было сесть в специальный автобус (патибус).

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За день до вечеринки Фэллон увидела страницу организаторов вечеринки Eventbrite в соцсетях. Там было четко написано, что они не впустят "больших" девушек.

Извините, никаких больших девушек на этой вечеринке! Секьюрити очень строгий по тому, что касается внешнего вида. Если у вас были раньше проблемы с посещением эксклюзивных клубов, тогда это не для вас! Пожалуйста, не тратьте напрасно ни наше, ни ваше время, думая, что мы сможем провести вас внутрь, если вы не отвечаете требованиям, – было написано в посте.

Блогерща Фэллон / Фото инстаграм fallonlindsey

Девушка связалась с представителями клуба DAER Dayclub, куда девушки должны были заехать на специальном автобусе. Они убедили, что у них нет таких дискриминационных правил. Но получилось все по-другому: секьюрити действительно не пустил девушку в автобус. Это было только началом интересной истории.

Разочарована Фэллон описала эту историю на своей странице в тиктоке. Видео очень быстро стало популярным в соцсети: его посмотрели более 575 тысяч раз. Девушка назвала такой поступок от организаторов очень возмутительным и унизительным.

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Они вернули нам деньги, но было очень неловко ехать туда, чтобы они сказали нам, что мы не можем поехать ... В этот момент я почувствовала себя беспомощной. Это то, чего боится каждый крупный человек – не попасть на мероприятие из-за того, как мы выглядим, – рассказала Фэллон.

Организаторы вечеринки жестко поплатились за это решение. Представители Hard Rock Hotel извинились за такую ​​досадную ошибку и перестали сотрудничать с "независимыми" организаторами вечеринки. А потом Фэллон даже поговорила об этом с руководителем Hard Rock Hotel.