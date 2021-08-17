Все сталося наприкінці липня: 27-річна Феллон Мелілло відпочивала у Маямі разом зі своїми друзями. Дівчата вирішили завітати на вечірку біля басейну у клубі DAER Dayclub на території Hard Rock Hotel. Щоб добратися туди, потрібно було сісти у спеціальний автобус (патібус).

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За день до вечірки Феллон побачила сторінку організаторів вечірки Eventbrite у соцмережах. Там було чітко написано, що вони не впустять "великих" дівчат.

Вибачте, ніяких великих дівчат на цій вечірці! Сек’юриті дуже строгий щодо зовнішнього вигляду. Якщо у вас були раніше проблеми із відвідування ексклюзивних клубів, тоді це не для вас! Будь ласка, не витрачайте надарма ні наш, ні ваш час, думаючи, що ми зможемо провести вас всередину, якщо ви не відповідаєте вимогу, – було написано в дописі.

Блогерка Феллон / Фото інстаграм fallonlindsey

Дівчина зв’язалися із представниками клубу DAER Dayclub, куди дівчата мали заїхати на спеціальному автобусі. Вони переконали, що у них немає таких дискримінаційних правил. Але вийшло все по-іншому: сек’юриті справді не пустив дівчину в автобус. Та це був лише початок цікавої історії.

Розчарована Феллон описала цю історію на своїй сторінці у тіктоці. Відео дуже швидко стало популярним у соцмережі: його переглянули понад 575 тисяч разів. Дівчина назвала такий вчинок від організаторів дуже обурливим та принизливим.

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Вони повернули нам гроші, але було дуже ніяково їхати туди, щоб вони сказали нам, що ми не можемо поїхати… В цей момент я відчула себе безпорадною. Це те, чого боїться кожна велика людина – не потрапити на захід через те, як ми виглядаємо, – розповіла Феллон.

Організатори вечірки жорстко поплатилися за це рішення. Представники Hard Rock Hotel вибачилися за таку прикру помилку та перестали співпрацювати із "незалежними" організаторами вечірки. А згодом Феллон навіть поговорила про це із керівником Hard Rock Hotel.