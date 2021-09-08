Женщину выгнали из самолета из неуместной одежды: что на ней было

Американка утверждает, что ей не разрешили находиться в самолете из-за неуместного топа. Он был немного коротким – у женщины было видно живот. Ситуацию пытались решить даже полицейские.

Инцидент случился на одном из рейсов авиакомпании Alaska Airlines. Блогерша Рэй Лин Ховард надела короткий серый топ, который не понравился стюардессам. Они попросили женщину накинуть что-то сверху, чтобы никто не видел ее живота. Женщина согласилась это сделать.

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Затем они снова подошли ко мне и сказали, что я не могу это носить. У меня было видно живот, поэтому это неуместно, – рассказывает Рэй.

Женщину попросили одечть что-то более длинное, чтобы никто не видел ее живота. Она это сделала, но его все равно было видно / Скриншот тикток fattrophywife

Представители авиакомпании трижды просили ее решить сложившуюся ситуацию. Это ей не понравилось. Она просто сказала: "Если вы собираетесь выгнать меня, то сделайте это". Удивительно, но так и произошло: стюардесса вызвала местную полицию аэропорта – женщину просто вывели из рейса.

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В компании оперативно отреагировали на этот неприятный инцидент. Они вернули женщине деньги за три места, которые она бронировала, а также подарили промокод со скидкой. Несмотря на это, в Alaska Airlines отметили, что пассажиры должны соблюдать соответствующий дресс-код.

Требование – просто опрятный внешний вид. Грязная или рваная одежду и босые ноги – это недопустимо ... Люди, которые обслуживают полет, имеют право отказать клиенту в поездке из-за неуместной одежды, – объяснили в компании.

Видео, как полицейские сопровождают женщину с самолета, стало довольно популярным в тиктоке. Его посмотрели более 2 миллионов раз.