Словно два разных человека: как женщины выглядят до и после макияжа – фото

В современном мире каждый имеет разное представление о красоте. Но наверное все согласятся, что каждая женщина от природы красива.

Несмотря на это, многие пытаются подчеркнуть свои черты с помощью косметики. В нашем материале делимся фотоподборкой работ визажиста, который превратил женщин в настоящих звезд Голливуда.

Интересно Как начать свое дело и научиться основам предпринимательства: о работе Дия.Бизнес в Одессе

Визажист, который поразил своими работами

Эта женщина готова к красной ковровой дорожке.



Невероятное перевоплощение / Фото из инстаграммы

Кажется, изменились не только черты, но и взгляд.



Женщина ну очень изменилась / Фото с инстаграм

Больше уверенности никому не помешает.



Какая красота / Фото с инстаграммой

Визажист превратил девушку в топмодель.



Настоящая звезда / Фото с инстаграма

Сложно поверить, что макияж может настолько омолаживать.



Омолодилась с помощью макияжа / Фото с инстаграма

Женщина превратилась в настоящую светскую львицу.

Для особого настроения не нужно ожидать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни из SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь



Очень изысканно / Фото с инстаграма

Изысканный и элегантный образ для красивой женщины.



Какой элегантный образ / Фото с инстаграма

Просто и изысканно: девушка моментально стала голливудской девой.



Просто и стильно / Фото с инстаграма

Теперь эта красотка готова покорять любую сцену.



Очень красивая девушка / Фото с инстаграма

Главное, правильно расставить акценты.



Яркие акценты / Фото с инстаграма

