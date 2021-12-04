Женщины покрасили волосы в серый, чтобы скрыть свой возраст: им это удалось
Источник:24 канал
Часто женщины пытаются скрыть свой возраст с помощью краски для волос, дорогих средств по уходу или косметологов. Однако нужно уметь принимать и любить себя в любом возрасте.
Это доказала стилистка из Калифорнии, которая не скрывала седину за краской, а наоборот, подчеркивала ее. Она окрашивала женщин в серый цвет, и это сработало.
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Женщины покрасились в серый, чтобы подчеркнуть седину
Эта женщина "перешла на светлую сторону". Новый цвет ей очень подходит.
Новый цвет очень подходит / Фото Twizz
Серый цвет был хорошей идеей, чтобы скрыть возраст.
Хорошая работа стилиста / Фото Twizz
Невероятное перевоплощение женщины.
Новый образ очень хороший / Фото Twizz
Кажется, природа сама выбирает для нас "лучший цвет".
Этот цвет невероятный / Фото Twizz
А эта женщина выглядит просто невероятно в новом образе.
Очень красивая женщина / Фото Twizz
Если сочетать черный и белый, получится хороший серый микс.
Хорошее сочетание черного и белого / Фото Twizz
Теперь уход за волосами будет куда проще, с таким окрашиванием, ведь скрывать седину не нужно.
Седину не нужно скрывать / Фото Twizz
Эта женщина точно нашла "свой" цвет.
Женщина выглядит прекрасно / Фото Twizz
Стальной цвет, хорошая стрижка и можно надолго забыть о седине.
Феерическое перевоплощение / Фото Twizz
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А эта покраска повторяет натуральную седину женщины.
Невероятная красота / Фото Twizz