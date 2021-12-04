Женщины покрасили волосы в серый, чтобы скрыть свой возраст: им это удалось

4 декабря 2021 , 18:22
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Источник:

24 канал

Часто женщины пытаются скрыть свой возраст с помощью краски для волос, дорогих средств по уходу или косметологов. Однако нужно уметь принимать и любить себя в любом возрасте.

Это доказала стилистка из Калифорнии, которая не скрывала седину за краской, а наоборот, подчеркивала ее. Она окрашивала женщин в серый цвет, и это сработало.

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Женщины покрасились в серый, чтобы подчеркнуть седину

Эта женщина "перешла на светлую сторону". Новый цвет ей очень подходит.


Новый цвет очень подходит / Фото Twizz

Серый цвет был хорошей идеей, чтобы скрыть возраст.


Хорошая работа стилиста / Фото Twizz

Невероятное перевоплощение женщины.


Новый образ очень хороший / Фото Twizz

Кажется, природа сама выбирает для нас "лучший цвет".


Этот цвет невероятный / Фото Twizz

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А эта женщина выглядит просто невероятно в новом образе.


Очень красивая женщина / Фото Twizz

Если сочетать черный и белый, получится хороший серый микс.


Хорошее сочетание черного и белого / Фото Twizz

Теперь уход за волосами будет куда проще, с таким окрашиванием, ведь скрывать седину не нужно.


Седину не нужно скрывать / Фото Twizz

Эта женщина точно нашла "свой" цвет.


Женщина выглядит прекрасно / Фото Twizz

Стальной цвет, хорошая стрижка и можно надолго забыть о седине.


Феерическое перевоплощение / Фото Twizz

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А эта покраска повторяет натуральную седину женщины.


Невероятная красота / Фото Twizz

Автор: Ірина Бенцак