Живут отдельно: супруги разъехались и стали счастливы

Счастливы вместе – это точно не об этих супругах. Муж с женой стали счастливее. когда разъехались в разные квартиры.

Сана и Аднан Аханд женаты почти 10 лет. Они долго пытались соответствовать традиционным канонам семьи, но год назад решились все кардинально изменить и стали счастливы.

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Жена с мужем живут отдельно

Сана удивила пользователей тиктока, когда призналась, что живет с мужем в отдельности. Как выяснилось, партнеры вместе приняли такое решение и сейчас счастливы.

Мы прожили вместе 6,5 лет, прежде чем решили установить свои правила и делать то, что лучше всего подходит для нас и нашей истории любви,

– написала Сана Аханд.

Мужчина с женщиной поженились в возрасте 20 лет из-за давления со стороны семьи. В то время они были вместе в отношениях 1 год и 3 месяца.

В нашей культуре, если вы закончили колледж, следующим шагом является брак,

– объясняет девушка, родившаяся в Южной Азии.



Свадьба Саны и Аднана Аханд / Фото Insider

Тогда Сана хотела сконцентрироваться на своей карьере, но не хотела разрушать отношения с Аднаном. К тому же молодожены воспринимали брак как формальность. Несколько лет назад они поймали себя во мнении, что превратились в традиционную семью, где муж зарабатывает деньги, а жена заботится о быте, чего оба никогда не хотели.

С возрастом пара также потеряла связь с друзьями и страсть в личных отношениях. Тогда женщина попыталась устроиться на работу, чтобы помочь быстрее создать финансовую базу для переезда в Нью-Йорк.

Мы просто жили друг для друга, а не для себя. Я возвращалась домой, пила вино, ложилась спать, и я просто выгорела. А он работал из дома в то время, ожидая, когда я вернусь домой целый день,

– рассказывает женщина.

Чтобы спасти свои отношения, супруги решили покинуть работу и организовать себе длительное путешествие в 2018. Однако COVID-19 прервал отдых. Впоследствии муж с женой начали обсуждать все чаще жизнь отдельно. Эта идея пугала обоих, но с другой стороны давала надежду на улучшение.



Путешествие супругов / Фото Insider

Сейчас семья живет отдельно: Сана в Верхнем Ист-Сайде, а Аднан на Верхнем Вест-Сайде, что в 15 минутах от жены. У супругов отдельный бюджет, и они видятся несколько раз в неделю на романтических свиданиях.

Это действительно просто изменило мою жизнь, а интимные отношения улучшились в десятки раз. Когда мы собираемся на встречу после долгого рабочего дня, мы очень рады видеть друг друга,

– признается женщина.



Пара живет отдельно / Фото Insider