Жуткие вещи, которые люди нашли после переезда в новый дом: интересная подборка

14 октября 2021 , 19:19
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Источник:

Reddit

Иногда переезд может принести смешанные чувства. С одной стороны, жить в лучшем доме всегда комфортно. С другой – там могут быть неприятные, а иногда – действительно жуткие "сюрпризы".

Пользователи Reddit поделились своими удивительными находками при переезде на новую квартиру. Этим людям действительно не позавидуешь. Кто знает, какая история скрыта за этими странными вещами...

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Эта картина лежала в стиральной машинкой

Фото reddit Frank_Darko

Находка, которая лежала в вентиляции

Фото reddit Beef_Lightning

Просто 37 игрушечных клоунов

Фото reddit SirAntoniusBlock

Шкаф был заклеен фотографиями кукол

Фото reddit WonderLemming

"На заднем дворе нового дома мы нашли надгробие"

Фото reddit gomara22

"Нашли эту куклу после заселения"

Фото reddit whole-wheat-toast

"Лучше бы я не лез на чердак"

Фото reddit jkmayne

Для особого настроения не нужно ждать праздника. Зовите друзей на бокал игристого и создавайте себе праздничное настроение даже в будни с SHABO, а заказать лучшие вина онлайн можно здесь.

Жуткая обезьянка

Фото reddit mostly_grapes

"Нашему дому более 200 лет. Мы нашли там колодец"

Фото reddit Ok_Fine_8680

"Сюрприз" от соседей

Фото reddit funkytowne1

"Мы приобрели старый дом. В подвале нашли доску, которую использували во время спиритических сеансов"

Фото reddit mctesh

 

 

 

Автор: Петро Синєокий