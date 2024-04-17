Злата Огневич постоянно следит за своим здоровьем, старается сбалансировано питаться и заниматься спортом. В сети она также поделилась своими привычками для продуктивного дня.

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Гармония продуктивного утра

Вероятно, каждая женщина имеет свои секреты красоты и утренние ритуалы. Певица Злата Огневич в сети также поделилась с подписчиками полезными привычками своего гармоничного утра.

Звезда отметила, что для нее важно правильно начать свой день. Так, Злата Огневич имеет 5 обязательных правил полезного утра:

день начинается с массажа лица и питания кожи,

полезный завтрак (например, это зеленый смузи из яблока, лимона, киви и сельдерея),

прием витаминов,

медитация – она позволяет очистить сознание от лишнего и негатива,

планирование дня, которое позволяет распределить время на себя и работу.

Правила гармоничного утра Златы Огневич: смотрите видео

Такой режим помогает певице проводить день продуктивно. Кроме того, такие ритуалы помогают ей иметь потрясающий вид. Так, массаж, витамины и медитации положительно влияют как на физическом уровне, так и на ментальном.

Кроме того, Злата Огневич также недавно делилась в сети, что побыть наедине с собой – для нее лучший способ держаться в тонусе.

Книги, медитация, карпатский чай и массаж в любимом SPA-салоне – вот мой идеальный выходной. Выбирай себя. Цени себя. Люби себя,

– говорится в одном из сообщений звезды.

К слову, Злата Огневич всегда заботится о сбалансированном питании, поэтому каждое утро готовит себе завтраки, которые точно не добавит лишних сантиметров, а наполнят тело энергией и питательными веществами. Своими рецептами звезда часто делится в сети.