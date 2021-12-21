Знаменитости тоже падают: 7 звезд, опозорившихся на красных дорожках

Быть в центре внимания поклонников и папарацци в роскошных нарядах – кажется, это здорово. Именно поэтому многие звезды так любят церемонии и красные дорожки.

Однако и с ними случаются курьезы, которые впоследствии еще долгое время обсуждаются миром. Мы сделали подборку звездных падений, которые случились на красных дорожках под прицелом фотографов и сотен зрителей.

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Звездные падения на красных дорожках

Эмма Томпсон

Эмма Томпсон умеет посмеяться над собой. Даже такой конфуз, как падение во время церемонии в Китайском театре TCL на глазах звезд, гостей и фотографов, не испортил настроение. Актриса умело превратила эту ситуацию в смешную.



Эмма Томпсон умеет посмеяться над собой / Фото WIREIMAGE

Хелен Миророр

Не удержала равновесие и Хелен Мирор, которая не смогла преодолеть ступеньки в роскошном зеленом платье.



Падение Хелен Миророр / Фото People

Хайден Панеттьери

Ha Хайден Панеттьери тоже попала в конфузную ситуацию и споткнулся на лестнице. Она выбрала для красной дорожки пышное платье, которое ее подвело. Звезда не разочаровалась, а посмеялась над ситуацией.



Конфуз Хайден Панеттьери на красной дорожке / Фото Splash news online

Дженнифер Лоуренс

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Растянулась на лестнице и актриса Дженнифер Лоуренс, которая как раз направлялась на сцену за статуэткой "Оскар". Такой конфуз случался со звездой на этом событии не раз.



Дженнифер Лоуренс упала при выходе на сцену / Фото Getty images

Уже в следующем году актриса выбрала менее пышное платье, но это ее не спасло от очередного курьеза. Однако на этот раз звезда потеряла равновесие еще до того, как успела дойти до сцены. Она споткнулась на красной дорожке, когда решила помахать своим поклонникам.

Дженнифер Гарнер

В 2006 году каблуки подвели голливудскую актрису Дженнифер Гарнер. Экс-супруга Бена Аффлека перецепилась за роскошный длинный наряд и едва не упала. Это произошло во время выхода на сцену для вручения "Оскара".



Дженнифер Гарнер споткнулась во время выхода на сцену / Фото Getty images

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Тина Фэй и Эми Барнс

На первый взгляд кажется, что эти девушки точно переборщили с коктейлями, но это не так. Тина Фэй и Эми Барнс хотели выглядеть наилучшим образом на публике и выбрали роскошные длинные наряды для церемонию Emmy Awards в 2013 году. Выход актрис на сцену был эффектным и незабываемым, ведь они обе упали.



Тина Фэй и Эми Барнс на церемонии Emmy Awards / Фото Pinterest