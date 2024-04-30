Золотые часы самого богатого пассажира "Титаника" продали на аукционе: сколько они стоили

В Англии на аукционе продали золотые часы самого богатого пассажира на борту "Титаника" Джона Астора IV.

Сумма, которую выручили за вещь, в десять раз превышает ожидаемую. Сколько стоили часы и что о них известно, рассказываем далее.

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Сколько на аукционе выручили за часы самого богатого человека "Титаника"

Золотые часы Джона Джейкоба Астора IV, члена богатой семьи Асторов и самого богатого человека на борту "Титаника", продали на аукционе за рекордные 1,485 миллиона долларов. Сумма, которую удалось выручить, в десять раз превышает ожидаемую.

Такая высокая цена продажи установила новый мировой рекорд для памятных вещей "Титаника",

– сказал директор аукционного дома Эндрю Олдридж.

Сам же Джон Астор был одним из примерно 1500 человек, которые погибли, когда "Титаник" затонул 15 апреля 1912 года после столкновения с айсбергом. Его беременная жена Мадлен выжила.

Часы мужа были одним из известных предметов с корабля, которые были проданы на недавнем аукционе. Также там был представлен чемодан со скрипкой на которой играл руководитель оркестра "Титаника", а также книга, которая документирует расписание путешествий судна.

Как выглядят уникальные часы: смотрите фото

Цены на эти уникальные памятники истории отражают не только их важность, но и постоянный интерес к истории "Титаника" и памяти его пассажиров и экипажа,

– добавил Олдридж.

По данным аукционного дома, часы были среди личных вещей, найденных вместе с телом Астора после затопления "Титаника". Он также имел при себе золотые запонки, кольцо с бриллиантом, деньги и карманную книжку.

Сначала все эти вещи были отправлены его сыну Винсенту Астору, который полностью восстановил часы, чтобы они работали.

В 1935 году Винсент подарил семейную реликвию на крестины сыну Уильяма Доббина IV, исполнительного секретаря Джона Астора. Семья хранила предмет до конца 1990-х годов, когда он был впервые выставлен на аукцион.

Тогда часы приобрел неназванный коллекционер из США и увидеть уникальную находку можно было в нескольких музеях.