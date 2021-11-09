Рятувальники щодня відносять 95-річну бабусю до пляжу: вони усіх розчулили

Літня жінка ніяк не могла проїхати на пляж на своєму інвалідному візку. Тому команда рятувальників щодня по черзі допомагали бабусі дійти до узбережжя та насолодитись відпочинком.

Для бабусі відпочинок почався з розчарування

95-річна Дотті Шнайдер зі штату Індіана приїхала на узбережжя Мексиканської затоки разом зі своєю донькою Кімберлі Вотербері. Жінки сподівались на чудову відпустку на "Orange beach", та з'ясувалось, що пляж, який вони обрали для відпочинку, не розрахований на відвідувачів на інвалідних візках.

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Оскільки літня жінка не могла ходити самостійно, то дістатись пляжу по піску у неї не було жодних шансів. Тож спочатку матері й доньці довелось просто сидіти біля басейну, не маючи можливості насолоджуватись морськими хвилями.

На щастя, про цю проблему дізнався один із місцевих рятувальників. Він помітив, як Дотті з донькою без успіху намагаються виїхати на пляж. Чоловік запропонував їм свою допомогу, посадивши жінку у свою машину, і відвіз її до пляжу, де вона відпочила.

Рятувальники допомагали їм весь тиждень

Розговорившись з жінками, він дізнався, що вони будуть тут ще цілий тиждень. Тому не вагаючись дав їм номер начальника, щоб вони могли дзвонити у будь-який момент, коли їм захочеться на пляж.

З того дня кожного ранку хтось із команди рятувальників на руках відносив 95-річну Дотті у супроводі доньки до шезлонга на пляжі, а ввечері – допомагав покинути пляж та дістатись додому. Вони розподілили між собою час і разом допомагали пенсіонерці.

Рятувальники по черзі відносили жінку до пляжу / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Рятувальники по черзі відносили жінку до пляжу / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Цю зворушливу історію розповіли на сторінці у фейсбуці "Orange Beach Surf Rescue". Хоч така допомога й не входить у службові обов'язки рятувальників, та вони раді були турбуватись про відвідувачку:

Рятувальники – це державні службовці, тож ми дуже щасливі, що можемо надати таку послугу пані Дотті Шнайдер

– йдеться у дописі

Коли відпочинок підійшов до кінця, вся команда рятувальників зібралась, щоб попрощатись з їх новими подругами. Донька жінки, Кімберлі, була зворушена шляхетним вчинком команди: "Ми назавжди в боргу перед хлопцями з Orange Beach Surf Rescue. Вони змусили мою маму почуватися особливою, а вона не почувалась тягарем для когось", – каже Кімберлі.

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95-річна бабуся була вдячна за допомогу / Фото фейсбук "Orange Beach Surf Rescue"

Самі ж рятувальники скромно відзначають, що для них це така ж робота, як і інші обов'язки. А один із хлопців зізнався, що Дотті нагадала йому власних бабусь та дідусів.

Пізніше на сторінці повідомили, що родина щедро віддячила за турботу, повністю забивши холодильник рятувальників різноманітними смаколиками.

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Користувачі були розчулені командою, яка цілий тиждень допомагала літній людині: