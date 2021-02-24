Заради красивої фігури люди часом готові на все. Проте не варто себе мучити. Дослухайтесь до простих порад експертки щодо тренувань та харчування, щоб отримати бажане.

Дієтологиня Олександра Сваровські вже 7 років підтримує своє тіло у чудовій формі. Вона поділилась з читачами основними принципами, які допоможуть кожному отримати красиве та здорове тіло. Для цього не потрібно виснажувати себе у залі чи сідати на жорсткі дієти. Усе набагато простіше!

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Регулярність

Найважливіше у тренуваннях – робити це регулярно. Олександра Сваровські займається вже довгий час без "перерв на рекламу" і закликає інших дотримуватись системності у своїх тренуваннях.

"Гойдалки" у вигляді дієт, зривів, чітмілів і т.д. , лиш відділяють від того тіла, яке мрієш, – каже дієтологиня

Регулярні тренування – запорука успіху / Фото freepik

Розуміння, які продукти шкідливі

Ви не зможете відмовитись від улюблених продуктів, якщо хтось просто скаже вам, що вони шкідливі. Розберіться для себе, чому не варто їсти багато цукру, трансжирів тощо – і надалі буде простіше. "Витратити на це час один раз і тоді легше викидати ті чи інші продукти зі свого життя, бо ти маєш відповідь на "для чого це?!"

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Бюджет – не найважливіше

Експертка зізналась, що починала свій шлях до здорового способу життя ще студенткою, і коштів на розкішне меню у неї не було. Проте це не стало їй на заваді.

Це не заважало мені тоді турбуватись про своє тіло і готувати їжу по смаку. Тому відмазка: "зараз нема грошей, щоб харчуватися правильно " – викиньте в сміття її,

– каже дієтологиня

Здорові продукти можна вписати у будь-який бюджет / Фото freepik

Без ненависті до себе

Маленькі зриви бувають у кожного. Навіть якщо ви з'їли щось не дуже корисне, не варто себе картати чи ненавидіти.

Агов! Люди якось живуть на мівіні роками, а ви за один раз переживаєте і цькуєте себе. Все ок! Таке буває! Просто йди далі,

– радить експертка

Не переборщити

У погоні за ідеальним тілом люди часто намагаються відразу тренуватись щодня та виснажувати себе. Проте достатньо і 3-4 тренування на тиждень: "Більше тренувань не означає швидше схуднути. А от загнати своє тіло в стрес – дуже просто.", – застерігає Олександра.

Не потрібно себе виснажувати / Фото freepik

Це просто їжа

Не ставтесь до їжі занадто серйозно. Не потрібно кардинально змінювати життя лише через те, що ви почали їсти трохи більш здорові продукти. "Не випадай з життя, змінюючи харчування! Це все можна налаштувати так, що ти не будеш відчувати дискомфорту", – радить дієтологиня.