Ради красивой фигуры люди порой готовы на все. Однако не стоит себя мучить. Прислушайтесь к простым советам эксперта по тренировкам и питанию, чтобы получить желаемое.

Диетолог Александра Сваровски уже 7 лет поддерживает свое тело в прекрасной форме. Она поделилась с читателями основными принципами, которые помогут каждому получить красивое и здоровое тело. Для этого не нужно изнурять себя в зале или садиться на жесткие диеты. Все гораздо проще!

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Регулярность

Самое важное в тренировках – делать это регулярно. Александра Сваровски занимается уже долгое время без "перерывов на рекламу" и призывает других следовать системности в своих тренировках.

"Качели" в виде диет, срывов, читмилив и т.д. , Лишь отделяют от того тела, которое мечтаешь,

– говорит диетолог

Регулярные тренировки – залог успеха / Фото freepik

Понимание, какие продукты вредны

Вы не сможете отказаться от любимых продуктов, если кто-то просто скажет вам, что они вредны. Разберитесь для себя, почему не стоит есть много сахара, трансжиров и т.д. – и в дальнейшем будет проще. "Потратить на это время один раз и тогда легче выбрасывать те или иные продукты из своей жизни, потому что у тебя есть ответ на вопрос" для чего это ?! "

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Бюджет – не самое важное

Эксперт призналась, что начинала свой путь к здоровому образу жизни еще студенткой, и средств на роскошное меню у нее не было. Однако это не стало ей помехой.

Это не мешало мне тогда заботиться о своем теле и готовить еду по вкусу. Поэтому отмазка: "сейчас нет денег, чтобы питаться правильно" – выбросьте в мусор ее,

– говорит диетолог

Здоровые продукты можно вписать в любой бюджет / Фото freepik

Без ненависти к себе

Маленькие срывы бывают у каждого. Даже если вы съели что-то не очень полезное, не стоит себя корить или ненавидеть.

Эй! Люди как-то живут на мивине годами, а вы за один раз переживаете и травят себя. Все ок! Такое бывает! Просто иди дальше,

– советует эксперт

Не переборщите

В погоне за идеальным телом люди часто пытаются сразу тренироваться ежедневно и изнурять себя. Однако достаточно и 3-4 тренировки в неделю: "Больше тренировок не означает быстрее похудеть. А вот загнать свое тело в стресс – очень просто.", – предостерегает Александра.

Не нужно себя изнурять / Фото freepik

Это просто пища

Не относитесь к еде слишком серьезно. Не нужно кардинально менять жизнь только потому, что вы начали есть чуть более здоровые продукты. "Не выпадает из жизни, изменяя питание! Это все можно настроить так, что ты не будешь чувствовать дискомфорта", - советует диетолог.