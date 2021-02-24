Иногда лениться бывает даже полезно. Но главное в этом деле – не переусердствовать.

Известный украинский психолог Виктория Шептиенко поделилась советами, как эффективно преодолевать желание ничего не делать. Но прежде чем бороться с ленью, нужно понять, почему она появилась в вашей жизни. Причины могут быть весьма неожиданными.

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Почему мы ленимся?

Лень часто появляется из-за недостаточного желания, мотивации что-то делать или банальной потери интереса к своей работе. Правда, у детей она может возникнуть по другим причинам.

Лень – это отсутствие мотивации, отсутствие трудолюбия. Но иногда она возникает из-за необходимости в экономии энергии. У детей лень может появиться через фрустрацию. Бывает, что ребенок хотел что-то сделать, возникли какие-то трудности, ребенок уже в стрессе. А родители, возможно, еще и поссорили за это, – рассказывает психологиня.

Выясните, почему вы ленитесь / Фото Unsplash

Как бороться с ленью?

Здесь важно серьезно поработать с собой. Виктория Шептиенко предлагает несколько способов, которые помогут бороться с ленью:

Найдите свою мечту или цель. Когда у вас будет дело, ради которого вы захотите просыпаться с утра, вы забудете о лени и ничегонеделание.

Когда у вас будет дело, ради которого вы захотите просыпаться с утра, вы забудете о лени и ничегонеделание. Выясните свою мотивацию. Подумайте, для чего вам нужно это дело и какую пользу оно вам принесет.

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Иногда лень бывает полезной! / Фото Unsplash

Впрочем, лень может быть обычной реакцией на выгорание. Тогда нужно действовать совершенно по-другому – больше отдыхать и набираться сил.

Если причиной лени есть потребность в экономии энергии, то просто требуется перезагрузка и отдых. В этот момент не стоит себя корить или принимать какие-то решения. Просто устройте себе дни релакса, – утверждает психологиня.

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Она также поделилась достаточно интересным упражнением, которое поможет побороть лень. Здесь есть один нюанс. Нужно специально ничего не делать.

Хорошее упражнение, прямо вот когда очень лень. Нужно лечь и ничего не делать: не сидеть в телефоне, не читать ничего, смотреть телевизор – вот просто ничего не делать. Обычно это упражнение очень помогает.

По ее словам, у людей такая природа, что они просто не могут вообще ничего не делать. Вы полежите и поймете, что нужно браться за дела.