Інколи лінуватися буває навіть корисно. Але головне у цій справі – не перестаратися.

Відома українська психологиня Вікторія Шептієнко поділилася порадами, як ефективно долати бажання нічого не робити. Та перш ніж боротися із лінню, потрібно зрозуміти, чому вона з’явилася у вашому житті. Причини можуть бути досить несподіваними.

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Чому ми лінуємося?

Лінь часто з’являється через недостатнє бажання, мотивацію щось робити чи банальну втрату інтересу до власної роботи. Щоправда, в дітей вона може виникнути з інших причин.

Лінь – це відсутність мотивації, відсутність працелюбства. Але іноді вона виникає через потребу у заощадженні енергії. У дітей лінь може з’явитися через фрустрацію. Буває, що дитина хотіла щось зробити, виникли якісь труднощі, дитина вже в стресі. А батьки, можливо, ще й посварили за це, – розповідає психологиня.

З’ясуйте, чому ви лінуєтеся / Фото Unsplash

Як боротися із лінню?

Тут важливо серйозно попрацювати із собою. Вікторія Шептієнко пропонує кілька способів, які допоможуть боротися із лінню:

Знайдіть свою мрію або ціль. Коли у вас буде діло, заради якого ви захочете прокидатися з самого ранку, ви забудете про лінь та нічогонероблення.

Коли у вас буде діло, заради якого ви захочете прокидатися з самого ранку, ви забудете про лінь та нічогонероблення. З’ясуйте свою мотивацію. Подумайте, для чого вам потрібно робити цю справу і яку користь вона вам принесе.

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Інколи лінь буває корисною! / Фото Unsplash

Утім, лінь може бути звичайною реакцією на вигорання. Тоді потрібно діяти абсолютно по-іншому – більше відпочивати та набиратися сил.

Якщо причиною ліні є потреба в заощадженні енергії, то просто потрібне перезавантаження і відпочинок. У цей момент не варто себе картати чи приймати якісь рішення. Просто влаштуйте собі дні релаксу, – стверджує психологиня.

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Вона також поділилася досить цікавою вправою, яка допоможе побороти лінь. Тут є один нюанс. Потрібно спеціально нічого не робити.

Хороша вправа, прямо от коли дуже лінь. Потрібно лягти і нічого не робити: не сидіти в телефоні, не читати нічого, не дивитись телевізор – от просто нічого не робити. Зазвичай ця вправа дуже допомагає.

За її словами, в людей така природа, що вони просто не можуть взагалі нічого не робити. Ви полежите і зрозумієте, що потрібно братися за справи